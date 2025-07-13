Adana'nın Feke İlçesinde Ata Tohumu Hasadı Geleneksel Yöntemle Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın Feke İlçesinde Ata Tohumu Hasadı Geleneksel Yöntemle Devam Ediyor

Adana\'nın Feke İlçesinde Ata Tohumu Hasadı Geleneksel Yöntemle Devam Ediyor
13.07.2025 09:10  Güncelleme: 09:14
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Adana'nın Feke ilçesinde köylüler, yüzyıllardır değişmeyen ellik ve orakla ata tohumu buğday hasadı yapıyor. İmece usulü gerçekleştirilen hasatta, gençlerin büyükşehirlere göç etmesi nedeniyle gelenek yaşlılara kalıyor. Feke Belediye Başkanı da köylülerle birlikte hasada katıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde yüzyıllardır değişmeyen gelenek ellik ve orakla hasat başladı. Sarp yamaçlara ekilen ata tohumu buğday, hala ilk tarım aletlerinden ellik ve orakla, imece usulü hasat ediliyor.

Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı, Gedikli ve Ormancık Mahallelerinde köylüler, binlerce yıldır değişmeyen yöntemlerle buğday hasadı yapıyor. Feke ilçesine bağlı 800 rakımlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde, köylüler sarp arazilere ektikleri ata tohumu çavdar ve buğdayın hasadına başladı. Teknolojinin giremediği arazilerde vatandaşlar, asırlardır Anadolu'da kullanılan en eski tarım aletlerinden ellik ve orakla ürünlerini hasat ediyor.

Köyde her yıl imece usulüyle hasat yapıldığını kaydeden Kenan Ersin, "Ata usulüyle, komşularla birlikte imece usülü hasat gerçekleştiriyoruz. Sabah saat 08.00'de başlayıp, akşam ezanında bırakıyoruz. Bu buğday çeşidini satmıyoruz. Öğütüp un yapıyor, ekmek pişiriyoruz. Hasat sonrası yığınlar oluşturuluyor, ardından desteler halinde patosa giriyor" dedi.

Gençler gidiyor, gelenek yaşlılara kalıyor

Kırsalda yaşayan gençlerin çoğu eğitim ve iş için büyükşehirlere göç ettiğini kaydeden Bekir Dişli ise, "Hasat geleneğini yaşatanlar köyde kalan aileler oluyor. Bizler bugün hasadımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı sözünü tuttu, orakla hasada katıldı

Köylülerin, seçimden sonra kendilerini unuttukları yönündeki serzenişi üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Ormancık Mahallesi'nde ellik ve orak ile köylülerle birlikte buğday hasat etti. Seçim öncesi verdiği "Hasada geleceğim" sözünü tutan Başkan Özen, "Buradaki üretim bir mirastır. Her zaman üreticimizin yanında olacağız. Seçimde söz verdim ve bugün hasadı birlikte yapıyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Tarım, adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'nın Feke İlçesinde Ata Tohumu Hasadı Geleneksel Yöntemle Devam Ediyor - Son Dakika

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