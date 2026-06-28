Adana'nın İhracat Başarısı: 20 Firma TİM 1000'de - Son Dakika
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Adana'nın İhracat Başarısı: 20 Firma TİM 1000'de

Adana\'nın İhracat Başarısı: 20 Firma TİM 1000\'de
28.06.2026 10:20
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Adana, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025 listesine 20 firmayla girmeyi başardı. Başkan Kıvanç, bu durumu Adana'nın üretim ve ihracat gücünün artan göstergesi olarak değerlendirdi.

" Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" araştırmasında Adana'dan 20 firma listeye girmeyi başardı. Geçen yıl 19 firmayla temsil edilen Adana, bu yıl 20 firmayla Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025 araştırmasında Adana'dan 20 firmanın yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adana'mızdan 2025 yılında 20 firma TİM İlk 1000 listesine girme başarısı gösterdi. Adana, 2025 yılında ihracatı 3,04 milyar dolar, TİM İlk 1000 listesinde yer alan 20 Adanalı firmanın toplam ihracatı 1 milyar 706 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece, listeye giren firmalar Adana'nın toplam ihracatının yaklaşık yüzde 56,1'ini tek başına gerçekleştirerek kentin ihracat performansındaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. Üretimi, ihracatı ve istihdamı ile ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

2024 yılında listede 19 Adanalı firmanın bulunduğunu hatırlatan Başkan Kıvanç, bu yıl firma sayısının 20'ye yükselmesinin kent sanayisinin üretim gücünü ve ihracattaki istikrarını ortaya koyduğunu belirtti. Kıvanç, Adana'nın önümüzdeki yıllarda çok daha fazla firmayla bu prestijli listede yer alacağına inandıklarını ifade etti.

Başkan Kıvanç, Adana'nın üretim, ihracat ve yatırım alanındaki yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "Kimya, tekstil, gıda, tarım, enerji, makine ve ambalaj başta olmak üzere birçok stratejik sektörde faaliyet gösteren firmalarımız, Adana ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilen yeni yatırımlar, güçlü lojistik altyapımız, limanlara yakınlığımız ve ihracat odaklı üretim anlayışımız sayesinde Adana, Türkiye'nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Sanayicilerimizin azmi, yatırım iştahı ve katma değerli üretime yönelmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda ilk 1000 listesinde yer alan Adanalı firma sayısının katlanarak artacağına yürekten inanıyoruz. Hedefimiz sadece listede daha fazla firmayla yer almak değil, aynı zamanda daha üst sıralarda yer alan, küresel pazarlarda daha güçlü rekabet eden şirketler çıkarmaktır. Adana'mızı ihracatta başarıyla temsil eden tüm firmalarımıza, yönetimlerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'nın İhracat Başarısı: 20 Firma TİM 1000'de - Son Dakika

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