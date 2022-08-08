Kozan'da harnup hasadı başladı - Son Dakika
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Kozan'da harnup hasadı başladı

08.08.2022 13:28
Kozan'da harnup hasadı başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde kıraç arazilerde kendiliğinden yetişen ve son yıllarda artan ekonomik değeri ile yetiştiriciliği artan harnupta (keçiboynuzu) hasat başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kıraç arazilerde kendiliğinden yetişen ve son yıllarda artan ekonomik değeri ile yetiştiriciliği artan harnupta (keçiboynuzu) hasat başladı.

İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi'nde harnup üretimi yapan Hakan Yiğenoğlu bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Dereli mevkiindeki harnuplarını hasat eden Yiğenoğlu, "20 ağacımız var. Fiyatlar 20 TL olarak açıklandı ama 30 TL'ye kadar alıcısı çıkıyor. Harnupu çırpıyoruz sonra yerden çuvallara ellerimizle topluyoruz. Bereketli bir seneydi yüzümüz gülüyor. Geçen senelere göre ilçemizde bir çok kişi harnup üretimi yapmaya başladı. 1 ton civarında ürün topladık. Beklentimizin üzerinde oldu hasat" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kozan'da harnup hasadı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da harnup hasadı başladı - Son Dakika
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