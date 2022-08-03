Pozantı'ya doğalgaz geliyor - Son Dakika
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Pozantı'ya doğalgaz geliyor

03.08.2022 14:49
Pozantı'ya doğalgaz geliyor

Adana'nın Pozantı ilçesi yapılan girişimler sonrası doğalgaza kavuşuyor.

Adana'nın Pozantı ilçesi yapılan girişimler sonrası doğalgaza kavuşuyor.

Aksa Gaz Adana Bölge Müdürü Halit Demir ile Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın makam odasında yaptıkları toplantı, istişareler ve arazi incelemeleri neticesinde perşembe günü atılacak protokol imzaları sonrasında 15-20 gün içerisinde kazı çalışmalarına başlanacak.

2022 yılı bitmeden yapılacak yatırım çalışmaları Zafer Mahallesi içerisinde bulunan Hastane Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde bulunan Süleyman Kaleağası Parkı'na kadar olacak şekilde kazı çalışmaları başlayacak.

Perşembe günü yapılacak olan Pozantı Belediyesi Ağustos Ay'ı Meclis Toplantısı sonrasında Aksa Gaz ile imzalanacak protokol sonrasında kazı çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Çay, ilk etap doğalgaz hattının geçeceği bölgelerin dışında kalan yerlerde oturan vatandaşların yatırım tedbirlerini almaları gerektiğini söyledi.

Başkan Mustafa Çay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aksa Gaz ile uzun zamandır yapmış olduğumuz gerek arazi gerekse masada yaptığımız onlarca toplantı sonrasında bugünde son pafta çalışmasını inceledikten sonra 4 Ağustos Perşembe günü depolama alanının tahsisini Aksa Gaz'a vermek suretiyle karşılıklı protokol imzalayacağız. İnşallah 15 ya da 20 gün içerisinde haydi bismillah diyerek kazı çalışmalarına başlayacağız. Bugünden itibaren planlanmış şekliyle bölge müdürümüzün bizlere arz etmiş olduğu son pafta çalışması üzerinde ilk etapta Hastane Caddesinde bulunan depolama alanımızdaki bölgeden Zafer Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan Süleyman Kaleağası Parkı bölgesine kadar yatırım planlaması yapılmış durumda. Bu bölgedeki apartmanlarda oturan vatandaşlarımız kömür alma gibi düşüncelerini ortadan kaldırabilirler. İkinci etapta ise İnönü Caddesi üzeri devam edilerek Atatürk Caddesi üzerinde ilçe şehitliğine kadar bulunan evlerimize doğalgaz verme çalışmaları devam edecek. Kurtuluş Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi gibi bölgelerimiz ise 2023 yılı planlaması içerisinde çalışmalar devam edecek" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Pozantı, Adana, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pozantı'ya doğalgaz geliyor - Son Dakika

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