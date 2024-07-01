Adana Ticaret Odası, TEKNOFEST'te yarışacak Adanalı takımlara 1 milyon liralık destek verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Ticaret Odası, TEKNOFEST'te yarışacak Adanalı takımlara 1 milyon liralık destek verecek

Adana Ticaret Odası, TEKNOFEST\'te yarışacak Adanalı takımlara 1 milyon liralık destek verecek

Adana Ticaret Odası, 2-5 Ekim 2024 tarihlerinde Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak Adanalı takımların projelerine 1 milyon liralık maddi destek sağlayacağını duyurdu. ATO Yönetim Kurulu, TEKNOFEST yarışmasında yarışacak 18 projeye destek vereceğini açıkladı. Adana Ticaret Odası TEKNOFEST Komisyonu adına konuşan Cengiz Yılmaz, festivalin Adana'nın marka değerine katkı sunacağını belirtti ve genç yeteneklerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

01.07.2024 11:47
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Adana Ticaret Odası 2-5 Ekim 2024 tarihinde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te yarışacak Adanalı takımların projelerine 1 milyon liralık maddi destek vereceğini açıkladı.

TEKNOFEST'te yarışacak projelerin ön hazırlıkları Adana Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulunca kurulan bir komisyon tarafından incelendi. Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Yılmaz, Halid Milli, Vedat Gizer, Naci Heybeli ve TOBB Adana Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Mert Taşar'dan oluşan komisyon genç beyinlerin yeteneklerini tek tek inceleyerek değerlendirmeye aldı. Değerlendirme sonucunda ATO Yönetim Kurulu TEKNOFEST yarışmasında yarışacak 18 proje 1 Milyon TL destek vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili Adana Ticaret Odası TEKNOFEST Komisyonu adına açıklama yapan Cengiz Yılmaz, "TEKNOFEST'in 2-5 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek olması biz iş dünyasını ziyadesi ile mutlu etmiştir. Festivallerle anılan şehrimizin teknoloji ve uzay festivaline de ev sahipliği yapacak olması, şehrimizin marka değerine ciddi manada katkı sunacaktır. Teknofest'i, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi adına büyük bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olması nedeniyle ayrıca önemsiyoruz. Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilecek söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak festivalde yarışacak olan takımlarımıza destek olarak şehrimizin genç yeteneklerinin teknolojiye olan ilgisini artırmak bir başka amacımızdır" ifadelerine yer verdi.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılmasını hedeflediklerini belirten, Yılmaz, "Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak çalışmalarımıza devam ediyoruz. TEKNOFEST 2024 için nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmesi için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde bu festivalde ortaya koyacaktır. Takımlarımız projelerini bizlerle paylaştı ve birçok projenin içinden destek vereceğimiz 18 projeyi belirledik ve onay verdik. Ülkemizin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmaktan ve takımlarımızı desteklemekten Adana Ticaret Odası olarak mutlu olduk" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana Ticaret Odası, TEKNOFEST'te yarışacak Adanalı takımlara 1 milyon liralık destek verecek - Son Dakika

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