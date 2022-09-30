Adanalı iş kadınından öğrenicilere eğitim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika
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Adanalı iş kadınından öğrenicilere eğitim ve kırtasiye yardımı

30.09.2022 12:48
Adanalı iş kadınından öğrenicilere eğitim ve kırtasiye yardımı

ADANA'da iş kadını Handan Karay Uluğ, kentin dar gelirli bölgelerindeki 3 okula, eğitim ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

ADANA'da iş kadını Handan Karay Uluğ, kentin dar gelirli bölgelerindeki 3 okula, eğitim ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

Handan Karay İnşaat ve Karay Beton'un sahibi olan Handan Karay Uluğ, Adana'nın göç alan ve dar gelirli mahallelerindeki okullarda öğrencilerle buluşarak, eğitim seti ve kırtasiye seti yardımında bulundu. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Uluğ, okul müdürü Metin Altunkaynak ile görüşerek, öğrenciler hakkında bilgi aldı. Okul Müdürü Altunkaynak, 2 bin 700 öğrencilerinin bulunduğunu ve okullarında eğitim öğretim gören öğrenci ailelerinin genelinin göçle kente gelen dar gelirli ailelerden oluştuğunu belirtti.

İş Kadını Handan Karay Uluğ'un öğrencilere gösterdiği ilgi ve yardımdan dolayı memnuniyetini dile getiren Metin Altunkaynak, "Öğrencilerimizin ailelerinin geneli inşaatlarda çalışıyor. İnşaatlar durduğunda, aileler ekmeğe muhtaç kalıyorlar. Dolayısı ile eğitim öğretim ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlar. Sizin gibi değerli hayırseverlerin yardımıyla, öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz" dedi.

Ajans Bilge'nin organize ettiği etkinlikte, Okul Müdürü Metin Altunkaynak ve İş Kadını Handan Karay Uluğ, Ajans Bilge'nin sahibi Bilge Canbaz, sınıf öğretmenleriyle öğrencilere eğitim ve kırtasiye seti dağıttı.

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Kaynak: DHA

Gülbahçesi Mahallesi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adanalı iş kadınından öğrenicilere eğitim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

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