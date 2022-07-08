Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğin de aldı - Son Dakika
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Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğin de aldı

08.07.2022 20:54

Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğin de aldı Adana'da kurbanlıklar arka koltukta taşındı Adana'nın Kozan ilçesinde kurbanlarını son güne bırakan vatandaşlar Kurban pazarında akşam serinliğinde yoğunluğa neden oldu.

Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğin de aldı

Adana'da kurbanlıklar arka koltukta taşındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kurbanlarını son güne bırakan vatandaşlar Kurban pazarında akşam serinliğinde yoğunluğa neden oldu. Kurban ibadetlerini yerini getirmek için kurban pazarına akın eden vatandaşlar kurbanlıklarını taşımak için sepetli motosikletleri "Kurban Taksi" olarak kullanırken ve 90 model Toros araçların arka koltuğunu kurbanlıkları taşımak için kullandı, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kozan'da Kadirli yolunda Kozan belediyesi tarafından kurulan Kurban satış pazarında arife gününde Kurban ibadetlerini yetirmek için vatandaşlar gündüz havanın sıcak olması nedeni ile akşam saatlerin de kurban pazarına akın etti. Pazar giriş ve çıkışlarında metrelerce oluşan kurban kuyruğu havadan görüntülendi.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı Kurbanlıkların başında vatandaşlar araçlarının arka koltuğunda kurbanlarını taşırken aracı olmayan sürücüler kurbanlar için taksi görevi gören sepetli motosikletleri kurban taksi olarak kullandığı geleneği değiştirmedi. Kurbanlıklarını taşımak isteyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sıkı pazarlığın yapıldığı kurban pazarında son gün akşam serinliğinde kurbanlıklarını alan vatandaşlar alıcılar şikayetçi, ama bizde pazar pahalı diye şikayetçiyiz diyerek "Kurbanlıkların 3 bin TL ile 6 Bin TL arasında pazarda yer aldığını bütçeye göre kurbanlıklarını alarak ibadetlerini yerine getireceklerini kaydettiler.

Kurban satıcıları ise fiyatların alıcıları memnun ettiğini kaydederek satıcıların son gün yoğunluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Kurbanlıklarını bölgede yoğun kullanılan 1990 model Toros araçlar ile taşıyan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken 3 kurbanlık hayvanı bir araca bindirdiği ve kurbanlıkların araçlara binme anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğin de aldı - Son Dakika

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