Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Somali ile ekonomik iş birliği çağrısı

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, komşu ülke Somali ile ekonomik alanda iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını bildirdi.

Başbakan Ahmed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.

Ahmed, Somali ile askeri alanda yürütülen ilişkilerin ekonomik alana kaydırılması ve bu alanda ilerletilmesi noktasında iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un ilk resmi ziyareti kapsamında iki ülke ilişkilerini görüştüklerini aktaran Ahmed, Somali ile özellikle ekonomik alanda iş birliğini ilerletmek istediklerini ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un Etiyopya'ya yaptığı iki günlük resmi ziyarette iki ülke ilişkilerinin ele alınması planlanıyor.