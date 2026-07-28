Adil Rekabet Çağrısı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, indirim kampanyalarında dürüstlük ve şeffaflığın hem tüketici güvenini hem esnafın rekabet gücünü koruyan en önemli unsur olduğunu belirterek, adil rekabet çağrısında bulundu.

Yaz döneminde artan indirim kampanyalarının alışveriş hareketliliğini artırdığını belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, rekabetin sağlıklı işlemesi için fiyat kadar güvenin de korunması gerektiğini söyledi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesinin ticaret hayatının temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Dere, indirim kampanyalarının gerçek fiyatlar üzerinden yürütülmesinin piyasa güvenini güçlendireceğini dile getirdi. İndirim kampanyalarında fiyatlandırmaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dere, "Son dönemde giderek artan indirim yarışı, özellikle maliyet baskısıyla mücadele eden esnaf ve sanatkarlarımız açısından rekabet şartlarını daha da ağırlaştırıyor. Rekabetin fiyat üzerinden yürütülmesi kadar dürüstlük, şeffaflık ve kurallara uygunluk da büyük önem taşıyor. Tüketicinin güvenini zedeleyen her uygulama uzun vadede ticaret hayatına zarar verir. Güven ortamı güçlendikçe hem alışveriş hareketliliği artar hem de piyasa daha sağlıklı işler" dedi.

Esnaf ve sanatkarların yıllardır kaliteli hizmet, güven ve emeğiyle ayakta kaldığını söyleyen Dere, rekabetin bütün işletmeler için eşit kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği konusunda uyardı. AESOB Başkanı Dere, sözlerine şöyle devam etti:

"Esnaf ve sanatkarlarımız büyük indirim kampanyalarıyla yarışmak yerine kaliteli hizmeti, güveni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Ancak sürdürülebilir bir ticaret hayatı için rekabet şartlarının tüm işletmeler açısından adil olması büyük önem taşıyor."

Yerel esnafın yalnızca ticari hayatın bir parçası olmadığının, aynı zamanda şehir ekonomisinin sosyal güvencesi olduğunun altını çizen Dere, "Mahalle kültürünü yaşatan, istihdam oluşturan ve kazancını yine yaşadığı şehre aktaran esnaf ve sanatkarlarımız ekonomimizin en güçlü yapı taşlarından biridir. Esnafımız güçlü oldukça piyasa daha dengeli, tüketici daha güvende olur. Rekabetin kurallara uygun yürütülmesi, güven ortamının korunması ve dürüst ticaret anlayışının yaygınlaşması hepimizin ortak sorumluluğudur. Fiyat odaklı rekabetin giderek sertleştiği bir dönemde, yerel esnafın emeğini ve sürdürülebilirliğini koruyacak adımların desteklenmesi hem piyasa dengesi hem de tüketici güveni açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.