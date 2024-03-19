Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısı arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısı arttı

Adıyaman\'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısı arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.

19.03.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.

"Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Bakan Işıkhan, "Hepimizi derinden sarsan o büyük deprem felaketinin üzerinden 1 yıl gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Adıyaman, çalışmaya, üretmeye, devam ediyor. Bakan olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyaretimi Adıyaman'a yapmıştım, hatırlarsanız. Adıyaman yaralarını sarıyor, iyileşiyor, ayağa kalkıyor. Bu süreçte biliyorsunuz felaketin daha ilk saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla bizler de sahadaydık. O günden beri de devlet millet el ele, canla başla çalıştık, çalışıyoruz. Adıyaman başta olmak üzere deprem illerimizin hiçbirinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık, kimsesiz hissettirmedik. Şimdi görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın 1 yıl önce sözünü verdiği gibi depremzede vatandaşlarımızı tek tek yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıkılan köy evlerimizi, binalarımızı, iş yerlerimizi, işletmelerimizi bir bir ayağa kaldırıp eskisinden daha verimli, daha aktif bir şekilde çalışma hayatımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak deprem bölgesi illerimize özel olarak uyguladığımız İstihdama Dönüş Programı başta olmak üzere diğer teşvik ve destekler sayesinde maddi kayıplarımızın telafisini gerçekleştiriyoruz. Bunun en net göstergelerinden birisi de şehrimizin sigortalı sayısındaki değişimlerdir" dedi.

"Depremde 34 bine düşen sigortalı çalışan sayısını 82 bine yükselttik"

Depremden önce Adıyaman'da Sigortalı çalışan sayısı 73 bin idi. Deprem sonrasında bu rakam 34 bine kadar düşmüştü. Çok şükür bugün, çalışan sayısı bakımından deprem öncesi rakamların da üstüne çıktık. Şu anda Adıyaman'daki sigortalı çalışan sayısı 82 bindir. Ayrıca Adıyaman'da deprem sonrası kamu hizmetlerini desteklemek üzere 7 bin 856 TYP kontenjanı tahsis ettik. Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için işletmelerimize ve işverenlerimize sağladığımız yardımlar, destekler bu rakamlarda önemli rol oynamıştır. Bu rakamlar önümüzdeki süreçte, yatırımlarımız arttıkça, çalışma hayatı tüm unsurlarıyla tam anlamıyla düzene girdikçe daha da artacaktır. Bildiğiniz gibi bir ayağımız hep burada oldu. Daha önce de sizlerle yine bir araya gelip şehrimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda birlikte çalışma sözü vermiştik. Ben buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumu bir kez daha vurgulayarak bu sözümü tekrarlamak istiyorum. Adıyaman'ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden çok daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Işıkhan'a, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Üretim, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısı arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sinop'ta TKDK İrtibat Ofisi Açıldı
    13:59 Sinop'ta TKDK İrtibat Ofisi Açıldı

    Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisi açıldı. Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, TKDK'nin Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini belirtti. IPARD III Programı ile Sinop çiftçisine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunulacak.

  • Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti
    13:45 Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti

    Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini, Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla kabul etti. Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi. Vali Ünsal, heyete başarılar dileyerek Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

  • Enerji Bakanı Bayraktar, maden işçilerinin aileleriyle iftarda buluştu
    13:44 Enerji Bakanı Bayraktar, maden işçilerinin aileleriyle iftarda buluştu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisinin aileleriyle iftarda bir araya geldi. Bayraktar, çalışmaları yakından inceleyerek bilgi aldı ve kararlılıkla arama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
    13:44 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar olarak belirlendi.

  • Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün 76 Bin Konutun Dağıtımı Gerçekleştirilecek
    13:38 Çevre Bakanı Özhaseki: Bugün 76 Bin Konutun Dağıtımı Gerçekleştirilecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.

  • Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Genç Girişimcilerle İftar Yaptı
    13:36 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Genç Girişimcilerle İftar Yaptı

    Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.

  • Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı deprem öncesi rakamları aştı
    13:32 Adıyaman'da sigortalı çalışan sayısı deprem öncesi rakamları aştı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.

  • Bakan Işıkhan: Adıyaman'daki sigortalı kişi sayısı deprem sonrası arttı
    13:30 Bakan Işıkhan: Adıyaman'daki sigortalı kişi sayısı deprem sonrası arttı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısının arttığını açıkladı. Deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısı depremde 34 bine düşmüşken, şu anda Adıyaman'da 82 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bakan Işıkhan, deprem sonrası yapılan desteklerin ve teşviklerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirtti.

  • Dardanel, Çanakkale'de Hatıra Ormanı Oluşturdu
    13:18 Dardanel, Çanakkale'de Hatıra Ormanı Oluşturdu

    Dardanel, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, Kalabaklı ve Çanakalan köylerinde 10 bin kızılçam fidanıyla 'Dardanel 40. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada, Dardanel'in 40 yıldır üretim yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Dardanel'in önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, aileye teşekkür etti.

  • BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi
    13:15 BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.


13:36 Zan: ’Özel ve Başarır sana Defne’yi Arsuz’u verelim, Lütfü Savaş’ın boşluğunu ancak seninle doldururuz’ dediler Zan: 'Özel ve Başarır sana Defne'yi Arsuz'u verelim, Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldururuz' dediler
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
12:52 CHP lideri Özel’in “Gençler darbe yapsın teslim olurum“ çıkışına AK Parti’den sert tepki CHP lideri Özel'in "Gençler darbe yapsın teslim olurum" çıkışına AK Parti'den sert tepki
12:22 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi Trabzon’daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sinyali verdi! Trabzon'daki utanç gecesinden sonra yeni düzenleme yolda
10:43 Yavaş mı Altınok mu Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu Yavaş mı Altınok mu? Ankara anketi geldi, kimse bu kadar fark beklemiyordu
13:07 Paşinyan: Azerbaycan’la anlaşamazsak savaş çıkabilir Paşinyan: Azerbaycan'la anlaşamazsak savaş çıkabilir
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
13:02 Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti Ferman Akgül, Aylin Aslım ve Redd grubuna açtığı manevi tazminat davasını kaybetti
12:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlu ABD makamları tarafından yargılanabilir
12:05 Parmak basmadığı konu kalmadı Dursun Özbek’ten gündeme dair bomba yorumlar Parmak basmadığı konu kalmadı! Dursun Özbek'ten gündeme dair bomba yorumlar
11:36 Fenerliler Eren Elmalı’yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir
11:34 Görüntü Türkiye’den Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti Görüntü Türkiye'den! Markette alışveriş yapan kadını böyle taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 14:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement