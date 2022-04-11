Adıyaman'daki GES sorunu Tancan'a iletildi - Son Dakika
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Adıyaman'daki GES sorunu Tancan'a iletildi

11.04.2022 10:07
Adıyaman'daki GES sorunu Tancan'a iletildi

Güneydoğu Enerji Araştırmarı Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adıyaman Temsilcisi Mustafa Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Güneydoğu Enerji Araştırmarı Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adıyaman Temsilcisi Mustafa Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Heyet, Adıyaman'da yaşanan ve uzun süredir gündemde olan Güneş Enerji Santrali kapasite sorunu ile ilgili hazırladığı raporu Bakan Yardımcısı Tancan'a verdi. Raporda, özellikle tekstil ve gıda sektöründe önemli büyüme kaydeden Adıyaman'da, enerji girdi maliyetinin sürdürülebilir olması için GES'lerin önündeki engelin kalkması gerektiğine işaret edildi. Güneşlenme süresi ve ışınım yönünden Türkiye ortalamasının üstünde olan Adıyaman'da kapasite sorununun çözülmesiyle enerji maliyetlerinde ciddi iyileşme yaşanacağını kaydederek Çelebi ve Öztürk ilgilerinden ötürü Tancan'a teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise, Adıyaman'daki bu özel durum için yakından ilgileneceğini ve mümkün olan en kısa sürede GES'lerin önündeki engeli kaldıracaklarını söyledi. - ADIYAMAN

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Adıyaman, Çelebi, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'daki GES sorunu Tancan'a iletildi - Son Dakika


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