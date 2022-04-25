Adres Patent, Patent Haftası'nı metaversede kutlayacak - Son Dakika
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Adres Patent, Patent Haftası'nı metaversede kutlayacak

25.04.2022 09:21
Adres Patent, Patent Haftası'nı metaversede kutlayacak

Adres Patent, Patent Haftası etkinlikleri kapsamında, sektörde "ilk" metaverse toplantısını gerçekleştiriyor.

Adres Patent, Patent Haftası etkinlikleri kapsamında, sektörde "ilk" metaverse toplantısını gerçekleştiriyor.

Adres Patent açıklamasına göre, finans kuruluşları başta olmak üzere birçok kurum, etkinlik takvimine "metaverse" kavramını ekledi. Geçen yılın en fazla konuşulan başlıkları arasında yer alan metaverse, hizmet sektöründen sanayiye, bankacılık ve finanstan oyun sektörüne kadar birçok alanda kendisine yer bulmaya başladı.

Konunun sınai mülkiyet tarafındaki yansımalarını ele almak amacıyla Adres Patent'in ev sahipliğinde bugün saat 14.00-17.00'de "Patentten Para Kazanma Monetization ve Metaverse" konulu 2 etkinlik gerçekleştirilecek.

Adres Patent metaverse salonunda yapılması planlanan toplantıda, alanında uzman isimler blockchain, yapay zeka ve patentten para kazanmanın yollarını ele alacak.

"Bankalar metaversede şube açmaya başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, dijitalleşmenin hızlanmasıyla birçok kurum ve sektörün yeni kavramlarla tanıştığını belirtti.

Metaversenin bu kavramalar arasında yer aldığına işaret eden Akbulut, "Şimdi ise merkezi olmayan ve blokzincir teknolojisinde gündeme gelen bir konuyu tartışmaya başladık. Web 3.0 teknolojisi dediğimiz bu alanda metaversenin de ön planda olduğunu görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Uluslararası finans kuruluşlarının metaverse teknolojisini yakında takip ettiğini ve bu alana yatırım hususunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ise bazı bankaların metaversede şube açtığını görüyoruz. Bu değişimi yakalayan birçok kurum ve kuruluş, rekabet noktasına önemli girdiler elde eder. Özellikle Web 1.0, Web 2.0 gelişmelerini yakından takip eden firmaların bugün uluslararası platformda oyuncu değil, oyun kurucu olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, bu gelişmelerin sınai mülkiyet tarafına yansımalarını da öngörerek sektör olarak çalışmalara başlanmalı. Patent Haftası'nda Adres Patent olarak, 'Patentten Para Kazanma Monetization ve Metaverse' konulu 2 etkinlik düzenleyeceğiz. Çalışmanın sektör açısından önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum."

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Metaverse, oyunlar, Finans, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adres Patent, Patent Haftası'nı metaversede kutlayacak - Son Dakika


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