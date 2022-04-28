AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak - Son Dakika
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AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak

28.04.2022 13:28
AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak

Ramazan Bayramı nedeniyle 1-4 Mayıs tarihleri arasındaki planlı kesintileri iptal eden AEDAŞ, sahadaki personel sayısında da yüzde 20 artışı gidiyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle 1-4 Mayıs tarihleri arasındaki planlı kesintileri iptal eden AEDAŞ, sahadaki personel sayısında da yüzde 20 artışı gidiyor. Olabilecek arızalara karşı 'nöbetçi personel' görevlendiren şirket, yerli turistin büyük ilgi gösterdiği Antalya'nın Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bakım, yatırım ve onarım çalışmalarını da hızlandırdı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya ile Burdur ve Isparta'da toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 1 Mayıs arife günü de dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal ederken, olabilecek arızalara hızla müdahale etmek için sahadaki personel sayısını yüzde 20 artıracak. AEDAŞ, aynı zamanda 74 sepetli araç, 50 adet 4x4 arazi aracı, 8 mobil vinç ile coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerdeki arızaların tespitini hızlandırmak hedefiyle 3 adet dronu da kritik noktalarda konuşlandıracak.

"Nöbetçi personel bulundurulacak"

Ramazan Bayramı'na yönelik çalışmalarla ilgili AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet için tüm planlamaların yapıldığı ifade edilerek, "Tüketim değişikleri, yük durumları, kesintiye neden olabilecek hareketleri anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu çerçevede bayram boyunca enerji tüketim artışı yaşanacak alanlarda hızlı aksiyon alabilmek adına nöbetçi personel bulunduracağız. Önleyici tespitler ile yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden aksiyon alarak, kullanıcılarımızın olabilecek arızalardan daha az etkilenmesine çalışıyoruz" denildi.

"Yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde alarma geçildi"

Bu arada mevcut abonelerin yanı sıra yerli turistin yoğun talebi nedeniyle bölgede yaşanacak nüfus artışına paralel enerji talebine yanıt vermek için de hazırlık yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Yerli turistin daha çok tercih ettiği Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bu bayram döneminde de tüketim artışı olacağı tahmin edildiğinden bu bölgelere yönelik bakım, yatırım ve onarım çalışmalarını hızlandırdık. Ramazan Bayramı'na yönelik ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik. Bayram öncesinde olduğu gibi bayram boyunca da ekiplerimiz en iyi hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacak" ifadelerini yer verildi. - ANTALYA

AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak
AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak
AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak

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Ramazan Bayramı, Manavgat, Bayram, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda sahadaki personel sayısını yüzde 20 arttıracak - Son Dakika


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