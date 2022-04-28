Afrika Kalkınma Bankasından Nijerya'ya 540 milyon dolarlık tarım desteği - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), tarım alanında kalkınması için Nijerya'ya 540 milyon dolar destek sağlayacağı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AfDB Başkanı Akinwumi Adesina ve Devlet Başkanı Muhammed Buhari, başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda görüştü.

Adesina, görüşmede, AfDB'nin ülkede gıda güvenliği arayışının bir parçası olarak kurulan Özel Tarım Endüstriyel İşleme Bölgelerin geliştirilmesi için Nijerya'yı destekleyeceğini belirtti.

Bu program için Nijerya'ya 540 milyon dolar destek sağlanacağını kaydeden Adesina, bu fonla başkent Abuja'nın yanı sıra 7 eyalette tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, yeni istihdam sahalarının açılmasının amaçlandığını söyledi.