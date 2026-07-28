Afrika, Yasa Dışı Finansal Akışlarla Yılda 90 Milyar Dolar Kaybediyor

ADDİS Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) İcra Sekreteri Claver Gatete, Afrika'nın yasa dışı finansal akışlar nedeniyle her yıl yaklaşık 90 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.

Gatete, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği (AfB) Yürütme Konseyinin 49. Olağan Oturumu'nda yaptığı konuşmada, kıtanın kalkınmasının finansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'nın yasa dışı finansal akışlar nedeniyle her yıl yaklaşık 90 milyar dolar kaybettiğine işaret eden Gatete, "Bir elimizle harekete geçirmeye çalıştığımız kaynakları diğer elimizle kaybetmeye devam edemeyiz. Kaybedilen her dolar, su, altyapı, eğitim ve sanayileşme için kullanılamayan bir dolardır." dedi.

Küresel büyümenin zayıf ve dengesiz seyrettiğine işaret eden Gatete, ticari gerilimler, jeopolitik parçalanma, çatışmalar ve iklim kaynaklı şokların kıtanın yatırım ve kalkınma beklentilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Gatete, kalkınma finansmanındaki azalma ve yüksek borç ödeme maliyetlerinin de Afrika ülkeleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Birçok ekonomide enflasyonun gerilemesine rağmen gıda, enerji ve finansman maliyetlerinin yüksek seyrini sürdürdüğünü dile getiren Gatete, "Afrika, ekonomilerini dönüştürmek için süresiz olarak dış finansmana bel bağlayamaz. Kıta, kalkınmasını daha fazla kendi kaynaklarıyla finanse etmelidir." ifadelerini kullandı.

Gatete, Afrika ülkelerine vergi idarelerini güçlendirme, gelir sistemlerini dijitalleştirme, yasa dışı finansal akışlarla mücadele etme ve yerel sermaye piyasalarını geliştirme çağrısında bulundu.

700 milyondan fazla kişi güvenli sanitasyon hizmetinden yoksun

Afrika'daki finansman açığının su ve sanitasyon alanındaki sorunların çözümünü de güçleştirdiğine dikkati çeken Gatete, kıtada 400 milyondan fazla kişinin temel içme suyuna erişemediğini bildirdi.

Gatete, 700 milyondan fazla kişinin de güvenli şekilde yönetilen sanitasyon hizmetlerinden yoksun olduğunu belirterek bu eksikliklerin sağlık, üretkenlik, gıda güvenliği ve insan onurunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Afrika'da her yıl yaklaşık 15 milyon gencin iş gücü piyasasına katıldığını hatırlatan Gatete, üretken istihdamın artırılması için sanayileşmenin hızlandırılması ve rekabetçi bölgesel değer zincirlerinin kurulması gerektiğini kaydetti.

Gatete, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin tam olarak uygulanması halinde kıta içi ticaretin 2045'e kadar yüzde 45 artabileceğini ve milyonlarca genç için istihdam sağlanabileceğini vurguladı.

AfB Komisyonunca düzenlenen Yürütme Konseyinin 49. Olağan Oturumu, 28-29 Temmuz'da Addis Ababa'daki AfB Genel Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda 2063 Gündemi'nin uygulanması, AfB anlaşmalarının onay süreçlerinin hızlandırılması ile Birliğin 2026 su ve sanitasyon temasındaki ilerlemenin değerlendirilmesi öngörülüyor.