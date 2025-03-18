Afyon'da Bayram Öncesi 9 Milyon TL Yardım

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 2 bin 278 haneye, hanedeki kişi sayılarına göre toplamda 9 milyon 281 bin TL tutarında yardım yapıldı.

Her yıl Ramazan ayında vatandaşların yüzünü güldüren Afyonkarahisar SYDV bu yıl da Ramazan bereketinin tüm vatandaşların hanelerinde yaşanması için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla talepte bulunan vatandaşlara düzenli olarak yapılan yardımların yanında dini bayramlar öncesi de nakdi destek sağlanıyor.

Ramazan ayında vatandaşlara devletin şefkat elini uzatan Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yine yüzleri güldürdü.

Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden yıl içinde SYDV' ye başvuru yapmış çalışamayacak durumda olan, sosyal güvencesi olmayan dezavantajlı vatandaşlara düzenli aldıkları maddi desteğin yanında Ramazan Bayramı öncesi nakdi yardım yapıldı. Bu kapsamda toplam 2278 haneye, hanedeki kişi sayılarına göre toplamda 9 milyon 281 bin TL tutarında yardım yapıldı. - AFYONKARAHİSAR