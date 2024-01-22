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Afyonkarahisar'da 2023 yılında 916 projeden 590'ı tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2023 yılında 916 projeden 590'ı tamamlandı

Afyonkarahisar'da 2023 yılı kamu yatırım programında yer alan 916 adet projeden 590'nının tamamlandığı, 176'sının devam ettiği ve 130 projenin ise ihale aşamasında olduğu kaydedildi. İl genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan ve 2023 yılı yatırım programında 916 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, projelerin toplam yatırım bedelinin 21 milyar 200 milyon TL olduğunu söyledi. Projelerin nakdi gerçekleşme oranının yüzde 86, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 74 olduğunu açıklayan Vali Yiğitbaşı, '2023 yılı itibariyle projelerimizin 590'ı tamamlanmış, 176'sı devam etmektedir. 130 projemiz ise ihale aşamasındadır' dedi. Öte yandan, gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar\'da 2023 yılında 916 projeden 590\'ı tamamlandı
22.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:39
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Afyonkarahisar'da 2023 yılı kamu yatırım programında yer alan 916 adet projeden 590'nının tamamlandığı, 176'sının devam ettiği ve 130 projenin ise ihale aşamasında olduğu kaydedildi.

İl genelindeki yatırımlar ile devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan ve 2023 yılı yatırım programında 916 adet projenin yer aldığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, projelerin toplam yatırım bedelinin 21 milyar 200 milyon TL olduğunu söyledi. Projelerin nakdi gerçekleşme oranının yüzde 86, fiziki gerçekleşme oranının yüzde 74 olduğunu açıklayan Vali Yiğitbaşı, "2023 yılı itibariyle projelerimizin 590'ı tamamlanmış, 176'sı deva etmektedir. 130 projemiz ise ihale aşamasındadır" dedi.

Öte yandan, gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da 2023 yılında 916 projeden 590'ı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2023 yılında 916 projeden 590'ı tamamlandı - Son Dakika
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