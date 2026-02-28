Afyonkarahisar'da Patlıcan Fiyatları Zirve Yaptı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Patlıcan Fiyatları Zirve Yaptı

Afyonkarahisar\'da Patlıcan Fiyatları Zirve Yaptı
28.02.2026 23:28
Patlıcan fiyatları Afyonkarahisar'da 80-150 TL arasında değişirken, hava şartları etken gösteriliyor.

Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında kilogram fiyatı 80-150 TL arasında değişen patlıcan zam şampiyonu olurken, esnaflar patlıcanın fiyatının yüksek olmasına gerekçe olarak ise Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartlarını gösterdi.

Kente kurulan semt pazarlarında deyim yerindeyse bu hafta zam şampiyonu patlıcan oldu. Patlıcanın kilogram satış fiyatı 80 TL ile 150 TL arasında değişti. Tezgahlarda yerini alan patlıcanın kilogram fiyatı 80 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar yükseldi.

Pazarcı esnafı, fiyat artışının en önemli nedeninin Antalya bölgesinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar ile birlikte olumsuz hava şartları olduğunu belirtti. Üretim ve sevkiyatta yaşanan aksaklıkların fiyatlara yansıdığını ifade eden esnaflar, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte fiyatların da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Vatandaş fiyatlardan şikayetçi

Yüksek fiyatlar karşısında zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, özellikle mutfakların vazgeçilmez ürünü olan patlıcandaki artışın bütçelerini etkilediğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise alışverişlerini daha kontrollü yaptıklarını belirtti.

Pazarcı esnafı da fiyatlardan memnun değil

Pazarcı Esnafı Şevket Kurt, patlıcanın üretiminin az olduğu için fiyatların yüksek olduğunu dile getirdi. Kurt, "Bir diğer pazarcı esnafı Faruk Kurt ise "Ramazan'ın biraz etkisi de var ama yine de Antalya'da sağanak yağışların bol olduğundan dolayı seraların su ile dolu olduğu için patlıcanın maliyeti var. Patlıcan 125 ile 150 TL arasında fiyatları değişiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da Patlıcan Fiyatları Zirve Yaptı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyonkarahisar'da Patlıcan Fiyatları Zirve Yaptı
