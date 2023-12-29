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Afyonkarahisar'da Vatandaşlar Eski Sobalarını Tamir Ettirerek Kullanıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Vatandaşlar Eski Sobalarını Tamir Ettirerek Kullanıyor

Kış mevsiminin etkisini arttırdığı Afyonkarahisar'da soba satışları azalırken, vatandaşlar genellikle eski sobalarını tamir ettirerek kullanmayı tercih ediyor. Soba satışlarının kent merkezi dışındaki bölgelere ve kırsal kesimlere yönelik olduğu belirtilirken, yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların yeni soba almak yerine tamir ettirmeyi tercih ettiği ifade edildi.

Afyonkarahisar\'da Vatandaşlar Eski Sobalarını Tamir Ettirerek Kullanıyor
29.12.2023 - 13:47,
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Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedildiği Afyonkarahisar'da soba satışları azalırken vatandaşlar çoğunlukla eski sobalarını tamir ettirerek kullanıyor.

Kış mevsiminin gelmesi ile ısınma ihtiyacının karşılanması için sobalar esnaf tarafından satışa çıkarıldı. Soba satışlarının en fazla kent merkezinde doğalgaz olmayan bazı bölgeler ile kırsal kesimlere yönelik gerçekleştiği kaydedildi. Soba fiyatlarının yüksekliğinden dolayı vatandaşlar yeni soba almak yerine daha çok ellerindeki mevcut sobaları tamir ettirmeyi ya da eksik olan ızgara, tuğla gibi parçalarını yenilemeyi tercih ediyor.

Soba satışları ile ilgili Demirciler Çarşısında yarım asrı aşkın süredir soba satışı yapan esnaflardan Bekir Duyur, kırsal kesimlerde soba kullanımının bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Duyur, "60 yılı aşkın süredir bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Soba satışları geçmiş yıllara nazaran azaldı tabi ki doğalgaz olunca kırsal kesimlerde satış yapabiliyoruz. Afyonkarahisar merkezde satış yapamıyoruz yani soba satışları eskisi kadar yok. Yakın yıllara göre satışlarımız az çok aynı 5 senedir doğalgazın yaygınlaşması ile birlikte bizim satışlarımız da azaldı. Müşteriler zaten soba alırken fiyatına bakıyor çünkü fiyatlar oldukça yükseldi. Halkın da alım gücü azalıyor günden güne. Soba fiyatlarımız da 2 bin 500 TL'den başlayarak 16 bin TL civarına kadar yükseliyor. Ama yüksek fiyatlı sobaları çok nadir satıyoruz. Orta halli sobalar yani 3-5 bin TL'lik sobalar satılıyor. Genel olarak da insanlar yeni soba almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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