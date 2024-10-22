Afyonkarahisar\'dan Tunus\'a Patates İhracatı

Ekonomi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentten bu yıl Tunus'a 132 ton patates ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizden patates ihracatı devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü inspektörleri tarafından ihracata konu patateslerin bitki sağlığı kontrolleri yapılmaktadır. Patates ihracatı uygulama talimatı gereği ihraç edilecek ürünlerden gerekli numuneler alınarak analizleri yapıldıktan sonra ihracatına izin verilmektedir. İlimizden bu üretim sezonunda Tunus'a yaklaşık 132 ton patates ihracatı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR