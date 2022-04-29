O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler - Son Dakika
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O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler

29.04.2022 12:45

O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu.

O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Bayat Kadın Kültür Evi öncülüğünde köydeki kadınlar istiridye mantarı üretmeye başladı. Alım garantili üretilen mantarlarda hasat devam ederken, kadınlar çektikleri tanıtım filmiyle de büyük beğeni topladılar.

Bayat Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kadın kooperatifi tarafından geçtiğimiz yıl demene üretimi yapılan istiridye mantarı ilçenin tüm köylerine dalga dalga yayılıyor. Tamamen kadın eliyle üretilen istiridye mantarını ilçeye bağla Derbent ve İmrallı köyündeki kadınlarda üretmeye başladı. İlk hasatta büyük bir başarı elde eden kadınlar ürettikleri mantarları Kadın Kooperatifine teslim ediyor. İlk olarak mantar üretimi konularında eğitim alan kadınlar Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in destekleriyle kurdukları tesislerde hem üretim yapıyor hem de yaptıkları işten büyük keyif alıyorlar.

Kadınlar tarafından istiridye mantarının birde tanıtım filmi çekildi. Kilim Diyarı Bayat ilçesi bu filmle birlikte mantarında diyarı olduğunu bir kez daha kanıtladı. İstiridye mantarının tanıtım filmini Vali Gökmen Çiçek'te sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Beraber çok çalıştık. Çok şükür Bayat ilçemiz istiridye mantar üretiminin merkezi oldu" ifadelerine yer verdi.

O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler
O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler
O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler
O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler
O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler
O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: O ilçe istiridye mantarının üretim merkezi oldu... Ürettikleri istiridye mantarının tanıtım filmini çektiler - Son Dakika
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