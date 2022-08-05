Satış fiyatı 6-7 TL'ye düşen fasulye bu kez üreticisini üzdü - Son Dakika
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Satış fiyatı 6-7 TL'ye düşen fasulye bu kez üreticisini üzdü

05.08.2022 14:51

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 11-12 TL'den 6-7 TL'ye düşmesiyle üreticisini üzdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kilogram satışı fiyatının 11-12 TL'den 6-7 TL'ye düşmesiyle üreticisini üzdü.

Şuhut'ta kurulan fasulye pazarında tarladan toplanan fasulyeleri satmak için getiren üreticiler kilogram fiyatı 6-7 TL'lere kadar düşen fasulyeden para kazanmadıklarını, maliyetleri kıl payı kurtardıklarına dert yakındı.

Fasulye üreticisi Bayram Akgün konuyla ilgili olarak, "Fasulye günden güne düşüyor. Sıcakta işçiyi bulamıyoruz. Fiyatlar geri çekiyor zaten sıcaktan kurumaya başladı. 15 gün sonra herkes fasulye aramaya başlayacak. Fasulye 6 liraya kadar düştü. Maliyeti yüksek geçen sene aldığımız geçen sene 140 liraya aldığımız gübre bu sene 650 liraya kadar çıktı. Şu anda para kazanmak zor işçi gübre masrafları zor kurtarıyor" dedi.

Fasulye üreticisi Kamil Korkmaz ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Piyasa her geçen gün düşüyor. Şu anda 6 liraya kadar fiyatı düştü. Sonu ne olur bilmem" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Şuhut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Satış fiyatı 6-7 TL'ye düşen fasulye bu kez üreticisini üzdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Satış fiyatı 6-7 TL'ye düşen fasulye bu kez üreticisini üzdü - Son Dakika
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