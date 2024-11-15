AGI İçin 1 Milyon Dolarlık Hibe Başlatıldı

Ekonomi

Yapay zeka araştırmacısı Dr. Ben Goertzel, Yapay Genel Zeka (AGI) oluşturma misyonunu ilerleterek uluslararası geliştiriciler için 1 milyon dolardan fazla hibe başlattığını duyurdu.

Ünlü bilgisayar bilimcisi ve yapay zeka araştırmacısı Dr. Ben Goertzel, Yapay Genel Zeka (AGI) oluşturma misyonunu ilerleterek, yapay zeka alanında uygulamalar üreten uluslararası geliştiriciler için 1 milyon dolardan fazla hibe sağlayacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 1 milyon doların üzerindeki fon, Ar-Ge projelerini takip etmek için alandaki kişilere finansal kaynaklar sağlayacak. Ar-Ge için kullanılacak hibe, ileri düzey araştırma öğrencilerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki yapay zeka araştırmacıları ve mühendislerine de hitap etmesi bekleniyor. - İSTANBUL