Ağrı'da Damızlık Düve Teslimatı - Son Dakika
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Ağrı'da Damızlık Düve Teslimatı

Ağrı\'da Damızlık Düve Teslimatı
02.07.2026 09:27
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Ağrı'da 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında 15 gebe düve teslim edildi.

Ağrı'da "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında bir yetiştiriciye 15 adet gebe Angus ve Hereford ırkı damızlık düve teslim edildi. Projeyle etçi ırk hayvan varlığının artırılması ve kırmızı et üretiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında Ağrı'da damızlık hayvan teslimatları sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Yukarı Ağadeve köyünde besicilik yapan Yakup Ataş'a 15 adet gebe Angus ve Hereford ırkı damızlık düve teslim edildi.

Daha önce Ağrı merkez ve Hamur ilçesinde gerçekleştirilen teslimatların ardından Yukarı Ağadeve köyünde yapılan son teslimatla birlikte ilde etçi ırk hayvan varlığının artırılması, yetiştiricilerin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve kırmızı et üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Projeden yararlanan besici Yakup Ataş, 2025 yılında projeye başvurduğunu belirterek, işletmesinin uygun bulunmasının ardından 15 adet beş aylık gebe Angus ve Hereford düvesi almaya hak kazandığını söyledi.

Daha önce Simental ve küçükbaş hayvancılık yaptığını ifade eden Ataş, ilk kez Angus ve Hereford ırkı hayvan yetiştireceğini belirterek, veteriner hekimlerden aldıkları destek ve yaptıkları araştırmalar sayesinde sürece kısa sürede adapte olduklarını ifade etti. Hayvanların bölgenin mera ve iklim şartlarına uyum sağladığını dile getiren Ataş, düşük bakım maliyetleri ve yüksek et verimi sayesinde projeden memnun olduklarını söyledi. Öncelikli hedeflerinin buzağı elde ederek sürülerini büyütmek olduğunu belirten Ataş, devlet destekleriyle işletmesini geliştirerek yeni bir ahır yapmayı planladığını kaydetti.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise proje kapsamında yetiştiricilere yalnızca damızlık hayvan değil, bakım desteği de sağlandığını belirterek, teslim edilen her hayvan için 12 ay boyunca aylık bin 500 lira bakım desteği verileceğini söyledi.

İlde projeye 5 binden fazla başvuru yapıldığını ifade eden Hüseyinoğlu, bunlardan 260 yetiştiricinin destek almaya hak kazandığını, hayvan teslimatlarının ise TİGEM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Ağrı'nın yaklaşık 540 bin hektarlık mera varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Hüseyinoğlu, Angus ve Hereford gibi etçi ırkların mera hayvancılığına uygun olduğunu, yemden yararlanma oranı ve canlı ağırlık artışı bakımından önemli avantajlar sağladığını belirterek, proje sayesinde kaliteli kırmızı et üretiminin artırılması ve etçi ırkların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da Damızlık Düve Teslimatı - Son Dakika

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