Ağrı'da Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 500 işletmeye 250 adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ağrı'da Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 500 işletmeye 250 adet sebze fidesi dağıtıldı

Ağrı\'da Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 500 işletmeye 250 adet sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ağrı'da başlatılan Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 500 işletmeye yüzde 75 hibe ile 100 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, dağıtılan fidelerin kentin tarımına katkı sağlayacağını belirtti.

27.05.2024 18:20
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Ağrı'da "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde 500 işletmeye 250 adet sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kentte sebze üretim alanlarının arttırılması amacıyla başlatılan "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde sebze fidesi dağıtıldı. Proje ile her bir çiftçiye 75 domates, 75 salatalık, 50 biber fidesi olmak üzere toplam 500 işletmeye yüzde 75 hibe ile 100 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım Park'ta düzenlenen sebze dağıtım programına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, dağıtılan fidelerin çiftçilerin emekleriyle kentin tarımına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Hem ilimizdeki tarımsal verimliliğin artırılması hem de çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi için sebze fidesi dağıtarak, sebzeciliğin yaygınlaştırılması için gayret göstereceğiz. Buradaki en önemli faktör çiftçilerimiz. Onlar bu işi ne kadar sahiplenirlerse bizler de o kadar başarılı oluruz. Tarımsal ve hayvansal üretimin hem ilimiz açısından hem çiftçilerimiz açısından hem de üreticilerimiz açısından ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunun bilincinde olarak, üreten ve alın teri döken çiftçilerimizi her zaman ve her alanda desteklemeye gayret göstereceğiz. Teslim ettiğimiz bu fidelerin Ağrı'mızın bereketli topraklarıyla buluşması ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması dileklerimle bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ağrı'da Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 500 işletmeye 250 adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 500 işletmeye 250 adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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