Ağrı'da Yeni Tekstil Tesisleri İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ağrı'da Yeni Tekstil Tesisleri İçin Protokol İmzalandı

Ağrı\'da Yeni Tekstil Tesisleri İçin Protokol İmzalandı

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un öncülüğünde il merkezi, Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde yeni tekstil tesisleri kurulması ve kapasite artışı için protokol imzalandı. İl Özel İdaresi ve tekstil yetkilileri tarafından imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Vali Koç, Ağrı'nın kalkınması için istihdamın önemini vurgulayarak, bu yatırımlar ile ilimizde istihdam sağlayacağız dedi.

28.06.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un öncülüğünde il merkezi, Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde yeni tekstil tesisleri kurulması ve kapasite artışı için protokol imzalandı. İl Özel İdaresi ve tekstil yetkilileri tarafından imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Vali Mustafa Koç başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen törene, Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve tekstil yetkilileri katıldı. Törende konuşan Vali Koç, Ağrı'nın kalkınması için istihdamın önemini vurgulayarak, "Her daim istihdamımızı artırmaya yönelik çalışmalara öncülük ediyoruz. Bu kapsamda il merkezi, Tutak ve Doğubayazıt ilçelerimizde yeni tekstil tesisleri kurulması ve kapasite artışı için protokol imzaladık. Bu yatırımlar ile ilimizde istihdam sağlayacağız. İstihdam yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Protokol kapsamında il merkezi Tekstilkent'te bulunan tekstil tesisinin kapasitesinin artırılması ve Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde de Tekstilkent'te tekstil tesislerinin kurulması hedefleniyor. Yatırımların hayata geçmesi ile Ağrı'da tekstil sektöründe önemli bir canlanma olması ve bölgedeki işsizliğe önemli bir katkı sağlanması bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Mustafa Koç, Tutak, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'da Yeni Tekstil Tesisleri İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:47:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yeni Tekstil Tesisleri İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement