Ağrı\'da Yeni Tekstil Tesisleri İçin Protokol İmzalandı

Ekonomi

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un öncülüğünde il merkezi, Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde yeni tekstil tesisleri kurulması ve kapasite artışı için protokol imzalandı. İl Özel İdaresi ve tekstil yetkilileri tarafından imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Vali Mustafa Koç başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen törene, Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve tekstil yetkilileri katıldı. Törende konuşan Vali Koç, Ağrı'nın kalkınması için istihdamın önemini vurgulayarak, "Her daim istihdamımızı artırmaya yönelik çalışmalara öncülük ediyoruz. Bu kapsamda il merkezi, Tutak ve Doğubayazıt ilçelerimizde yeni tekstil tesisleri kurulması ve kapasite artışı için protokol imzaladık. Bu yatırımlar ile ilimizde istihdam sağlayacağız. İstihdam yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Protokol kapsamında il merkezi Tekstilkent'te bulunan tekstil tesisinin kapasitesinin artırılması ve Tutak ve Doğubayazıt ilçelerinde de Tekstilkent'te tekstil tesislerinin kurulması hedefleniyor. Yatırımların hayata geçmesi ile Ağrı'da tekstil sektöründe önemli bir canlanma olması ve bölgedeki işsizliğe önemli bir katkı sağlanması bekleniyor. - AĞRI