Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı’nın sonuçları açıklandı. Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan 24 projeden 8’inin Ağrı’dan seçilmesiyle ilimiz, TRA2 Bölgesi’nde en fazla projesi kabul edilen il oldu.

Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü SERKA tarafından hayata geçirilen program kapsamında elde edilen bu başarı, ilimizin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm alanındaki yatırım potansiyelini ortaya koydu.

İmalat sanayi, turizm ve kırsal kalkınma alanlarında çevre dostu yatırımları destekleyen programla; ilimizde yeşil dönüşümün hızlandırılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaştırılması ve yerel işletmelerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Ağrı’nın bölgesel ölçekte elde ettiği bu başarıya katkı sunan tüm işletme, kooperatif ve girişimcilerimizi tebrik ediyor; destek almaya hak kazanan projelerin ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyoruz.

Haber: Servet Arslan