Agrovech, Duyaroğlu'ndan Yatırım Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Agrovech, Duyaroğlu'ndan Yatırım Aldı

Agrovech, tarımda yapay zeka ile 2,2 milyon dolar değerleme üzerinden Duyaroğlu'ndan yatırım aldı.

20.09.2024 10:39
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BTM girişimlerinden Sakarya merkezli Agrovech, Sakarya'nın köklü ve yenilikçi holdinglerinden biri olan Duyaroğlu Şirketler Grubu'ndan yatırım aldı.

Tarım sektörünü dijitalleştirme ve modernize etme misyonuyla yola çıkan BTM girişimlerinden Agrovech Tarımda Yapay Zeka Platformu, 2,2 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Sakarya merkezli Agrovech'e yine Sakarya'nın köklü ve yenilikçi holdinglerinden Duyaroğlu Şirketler Grubu yatırım yaptı. Bu anlaşma, Sakarya'daki yerel işletmelerin üniversite kaynaklı girişimlere bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olarak tarihe geçti.

Global oyuncu olacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde kurulan Agrovech Tarımda Yapay Zeka Platformu'nun kurucusu Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı bu birlikteliğin Agrovech adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kamanlı, bu yatırımla sistemlerini geliştireceklerini ve global bir platform olmaya daha yakın olduklarını kaydetti.

Duyaroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Duyaroğlu da yatırımla ilgili olarak "Sakarya'da doğmuş ve büyümüş bir grup olarak, bölgemizden çıkan bu tür yenilikçi ve vizyoner girişimleri desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Agrovech, tarımda yapay zeka kullanarak sektörde devrim oluşturuyor. Bu yatırım ile sadece bir girişime destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'de tarımın dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz. Gelecekte de bu tür projelere olan desteğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maliyeti düşürüyor, etkileri en aza indiriyor

Platform, yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerini kullanarak çiftçilerin ürün verimliliğini artırmasına, su, gübre ve pestisit kullanımını optimize etmesine olanak tanıyor. Çiftçiler, bu sistem sayesinde bitki analizlerinden hava durumu tahminlerine, zararlı ve hastalıkların erken teşhisine kadar birçok konuda anında ve doğru bilgiye erişebiliyor. Bu da tarımsal faaliyetlerde maliyetleri düşürüp sürdürülebilir üretim sağlarken, çevresel etkileri en aza indiriyor.

Yapay zeka algoritmaları ile tarla verilerini işleyerek en uygun ekim zamanı ve yöntemlerini de öneren platform, aynı zamanda su tasarrufu ve sürdürülebilir gübreleme yöntemleri ile doğal kaynakların korunmasına destek oluyor.

Agrovech'in aldığı bu son yatırımla BTM girişimcilerinin 7 yıldaki toplam yatırım değerlemesi 8,4 milyar TL'yi aştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Sakarya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Agrovech, Duyaroğlu'ndan Yatırım Aldı - Son Dakika

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