Agthia Group net gelirini yüzde 49 artırdı - Son Dakika
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Agthia Group net gelirini yüzde 49 artırdı

11.03.2022 13:31
Agthia Group net gelirini yüzde 49 artırdı

Agthia Group gelirleri, 2021'de 3 milyar AED'ye (Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi) yükseldi.

Agthia Group gelirleri, 2021'de 3 milyar AED'ye (Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi) yükseldi.

Bölgenin önde gelen yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan Agthia Group PJSC, önemli satın almaların işletmeye konsolidasyonu ve entegrasyonunun ardından, bugün Grup net gelirinin 2021 için 3,07 milyar AED'ye ulaştığını ve bu rakamın yıllık yüzde 49 büyümeye denk geldiğini duyurdu. Net gelir dolar bazında 817 milyon dolar oldu. Grup net karı, 216 milyon AED olarak gerçekleşti.

Agthia Group Başkanı Khalifa Sultan Al Suwaidi, "Agthia'nın 2021 mali sonuçları, dünya COVID-19'un etkilerinden kurtulmaya çalışırken ve enflasyonla mücadele ederken devam eden piyasa istikrarsızlığı ve zorlu ekonomik rüzgarların ortasında iş için 2021'in güçlü bir yıl olduğunu gösterdi. Bu zorluklara rağmen Agthia için belirlediğimiz büyüme stratejimizi disiplinli ve sistemli bir şekilde yürütmeye devam ettik. 2021 için elde ettiğimiz sonuçlar, stratejimizin doğruluğunun ve uygulama kalitesinin bir kanıtıdır." dedi.

Agthia Group CEO'su Alan Smith "2021'de birincil odak noktamız Tüketici İş Biriminin (CBD) konsolidasyonuydu. 2021'deki şirket birleşme ve satın alma faaliyetlerimiz, Protein ve Atıştırmalık segmentlerinde dört yeni kuruluşun satın alınmasıyla, satışlara 1,07 milyar AED katkıda bulunarak, işimizi büyümeyi geliştiren tüketim ürünleri kategorilerine dönüştürme konusundaki süregelen kararlılığımızı gösteriyor. 2025 yılına kadar 200 milyon AED verimlilik iyileştirme hedefimize doğru ilerlerken, maliyet optimizasyonu konusunda geçmişte gerçekleştirdiğimiz performansımız da yıl boyunca devam etti." - İSTANBUL

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Birleşik Arap Emirlikleri, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Agthia Group net gelirini yüzde 49 artırdı - Son Dakika


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