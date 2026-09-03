Ağustos enflasyonu açıklandı, Yıllık TÜFE yüzde 31,51, aylık yüzde 1,84
TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı, yıllık enflasyon yüzde 31,51'e geriledi. Aralık ayına göre artış yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 olarak hesaplandı.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.
(Sürecek)
Kaynak: ANKA
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