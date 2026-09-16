Ağustos'ta trafiğe kaydolan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı - Son Dakika
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Ağustos'ta trafiğe kaydolan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı

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TÜİK verisine göre Ağustos ayında 171 bin 887 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı; bu sayı bir önceki aya göre yüzde 17,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı. Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu.

Ağustos ayında 171 bin 887 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında 171 bin 887 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32,0, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artarken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,0, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,8'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 917 bin 143 adet taşıtın devri yapıldı

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 13,7'sini kamyonet, yüzde 12,5'ini motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 66 bin 48 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,3'ü Renault, yüzde 8,5'i Volkswagen, yüzde 8,4'ü Hyundai, yüzde 7,3'ü TOGG, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 5,8'i Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4,2'si Kia, yüzde 3,7'si Fiat, yüzde 3,4'ü Nissan, yüzde 3,1'i Opel, yüzde 2,8'i Volvo, yüzde 2,4'ü Dacia, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Chery, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,2'si Jeep ve yüzde 7,4'ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 342 bin 134 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,8'i benzin yakıtlı

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin yüzde 40,8'i benzin, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 18,1'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 adet otomobilin ise yüzde 32,0'ı dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,2'si LPG, yüzde 5,0'ı hibrit ve yüzde 2,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 249 bin 624'ü gri renkli

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin yüzde 41,5'i gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 12,0'ı siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta trafiğe kaydolan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos'ta trafiğe kaydolan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı - Son Dakika
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