Ahiler Kalkınma Ajansı\'ndan KOBİ\'lere 10 milyon TL\'lik verimlilik desteği

Ahiler Kalkınma Ajansı, TR71 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'lerin verimlilik, kalite ve kurumsallaşma kapasitelerini artırmak amacıyla toplam 10 milyon TL bütçeli 2026 Yılı Sanayide Verimlilik, Kalite ve Kurumsallaşma Teknik Destek Programını başlattı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan programla bölgedeki işletmelerin operasyonel verimliliklerinin artırılması, kalite standartlarının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje başına 750 bin TL destek

Program kapsamında başarılı bulunan projelere proje başına 750 bin TL'ye kadar yüzde 100 oranında destek sağlanacak. Destek kapsamında başvuru sahiplerine doğrudan nakdi ödeme yapılmayacak. İhtiyaç duyulan danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından veya hizmet alımı yoluyla karşılanacak.

Dört alan öncelikli olacak

Program kapsamında işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik dört öncelikli alana odaklanılacak. Yalın üretim uygulamalarıyla operasyonel verimliliğin artırılması, savunma sanayii tedarik zincirinde yer alan işletmelerin kalite yönetim sistemi yetkinliklerinin geliştirilmesi, otomotiv sektöründeki işletmelerin uluslararası geçerliliği bulunan sertifikasyon süreçlerine hazırlanması ile kurumsallaşma ve finansal yönetim alanları desteklenecek.

Kurumsallaşma ve finansal yönetim kapsamında ise işletmelerin bilanço yönetimi ve maliyet muhasebesi sistemlerini kurmaları veya mevcut sistemlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Başvurular iki dönemde alınacak

31 Aralık 2026 tarihine kadar açık kalacak program kapsamında başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecek. Program bütçesinin öngörülen tarihten önce tükenmesi halinde yeni başvuru alımı sona erdirilecek.

Eylül-Ekim dönemi başvuruları 30 Ekim 2026 saat 17.00'ye, Kasım-Aralık dönemi başvuruları ise 31 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Programın başvuru şartları ve detaylarına Ahiler Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.