Ahlatcı Holding'in istihdam garantili yazılım kursuna rekor başvuru - Son Dakika
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Ahlatcı Holding'in istihdam garantili yazılım kursuna rekor başvuru

12.08.2022 19:22
Ahlatcı Holding'in istihdam garantili yazılım kursuna rekor başvuru

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfınca gençlere yönelik 500 kontenjanlı, iş garantili yazılımcı kursu başvuruları sona erdi.

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfınca gençlere yönelik 500 kontenjanlı, iş garantili yazılımcı kursu başvuruları sona erdi. Kursa 4 bin 530 kursiyerin başvuruda bulunduğu bildirildi.

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, Ahlatcı Holding olarak üretimin artırılması, ülkede cari açığın azaltılması ve katma değeri yüksek ürünler üreterek ihracatının gerçekleştirilmesi hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Kahraman, bu hedefe yönelik çalışmalar son sürat devam ederken diğer taraftan da holding bünyesinde kurdukları vakıf aracılığıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Türkiye'nin ihracatta her geçen gün yeni rekorlar kırdığına dikkat çeken Kahraman, "Yeni kapasiteleri geliştiriyoruz. Yeni imalatlar, ürünler her geçen gün çeşitleniyor ve ülkemizin yapmış olduğu ihracat artıyor. Bu artış yaşanırken yeni ürünlerinde piyasaya girdiğini görüyoruz. Piyasaya giren her yeni üründe bizim ihtiyacımız olan en önemli şey yazılımcı gençlerimiz. Bugün kullandığımız cep telefonlarından evlerimizde kullandığımız aygıtlara baktığımızda her birinin küçük bir bilgisayar olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin içerisinde bir yazılım var. Biz gençlerimizle bunların çok daha iyilerini ve güzellerini gerçekleştirebileceğimize inandık. Gençlerimize güvenimiz tam. Neler yapabiliriz diye baktıktan sonra 1 Haziran'da yazılım kursu ile ilgili kararı aldık. O gün 500 başarılı gencimize istihdam garantili kurs düzenleneceğini kamuoyuna açıkladık" dedi.

İstihdam garantili yazılım kursuna başvuruların 1 Ağustos'ta sona erdiğini anlatan Kahraman "Yazılım kursu için 4 bin 530 başvuru yapıldı. Beklediğimizin 9 katı üzerinde bir talep var. Bu taleplerin içerisinde biz yazılımla ilgisi olmayan gençleri alarak eğitmemiz, ders vermemiz, yazılımcı yapmamız mümkün değil. Burada bilgisayarla ilgili, yazılımla ilgili bir alt yapısı olan gençlerimizi alanlarında ülkemizin en seçkin girişimcileri, uzmanları, kurum ve kuruluşlarının destekleriyle alanlarında Türkiye'de otorite haline gelmesini sağlayacak bir alt yapıyı oluşturacağız. İlk etapta başvuruda bulunan kursiyerlerimizle iletişime geçerek eğitime davet edeceğiz. Tüm kursiyerimizi online sınava tabi tutacağız. Bu aşamalardan sonra başarılı olan kursiyerlerimizle yüz yüze eğitim çalışmalarına başlayacağız. Kendi yazılımcılarımızın da kursa katılabileceği, onlarla birlikte istifade edebileceği bir kurs düzenleyeceğiz. Bu kurs sadece Çorum için düşündüğümüzde bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama ülkemiz için çok önemli bir kursu Çorum'da gerçekleştirmiş olacağız. Yazılım kursunda 500 genci yetiştirdiğimizde onların istihdamı da hazır. Her türlü çalışma ortamı hazır. Yeter ki biz gençlerimizi yetiştirelim. Kursumuz ücretsiz olacak. Hiçbir şekilde kurs ücreti alınmayacak. Projemizi tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaştık. Çorum açısından komplike bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi her noktada istihdam etme hedefimiz var. Gençlerimizin farklı bir düşüncesi olursa ona da saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

"Kursun savunma sanayine yönelik bir yatırım mı?" olduğu yönündeki soruya Genel Müdür Kahraman, "Her şey olabilir. Hiçbir zaman küçük düşünmedik. Hep büyük düşündük. Dünyadaki teknolojilere baktık. Gelişen dünyaya baktık. Biz gelişen dünyaya da nasıl yer bulabiliriz daha ileriye nasıl gideriz bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yazılım kursuna başvuranlar 17-18 Ağustos tarihlerinde ön değerlendirme sınavına alınacak. Sınavda başarılı olanlara 31 Ağustos tarihinden itibaren yazılım eğitimi verilmeye başlanacak. Toplantıda Ahlatcı Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Özkan Pala ve Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Ölmez de sürece ilişkin teknik bilgiler verdiler. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahlatcı Holding'in istihdam garantili yazılım kursuna rekor başvuru - Son Dakika

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