AIIB'nin Doha'daki 11. yıllık toplantısı 2030'da 20 milyar dolar hedefiyle başladı - Son Dakika
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AIIB'nin Doha'daki 11. yıllık toplantısı 2030'da 20 milyar dolar hedefiyle başladı

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Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) 11. yıllık toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da başladı. Başkan Zou Ciayi, bankanın yıllık finansmanını 2030'a kadar ikiye katlayarak 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Merkezi Pekin'de bulunan Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) 11. yıllık toplantısı, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

AIIB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Zou Ciayi, toplantının açılışındaki konuşmasında, giderek belirsiz hale gelen küresel ortamda altyapının hala kalkınma, dirençlilik ve fırsatlar bakımından merkezi önemde olduğunu belirtti.

Yeni dönemde etki, yenilik ve tutarlılık ilkelerinin bankanın çalışmasının biçimlendireceğini vurgulayan Zou, "Bankanın sonraki aşamadaki hedefi kalkınmayı yenilikle ve tutarlılıkla geliştirmek olacak. Biz, inşa edenleriz. Üyelerimiz ve partnerlerimizle güveni, bağlantıları ve geleceğin altyapısını inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl bankanın başkanlığına atanmadan önce Çin'de Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Zou, AIIB'nin yıllık finansman miktarını 2030 yılına gelindiğinde ikiye katlayarak 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Zou, bankanın iklim direncini, yenilenebilir enerjiyi, dijital dönüşümü, bölgesel bağlantısallığı, doğa korumayı ve insan merkezli kalkınmayı destekleyen projelere finansman sağlamaya odaklanacağını kaydetti.

Ev sahibi Katar'ın Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari de AIIB'nin sürdürülebilir altyapı geliştirmeye ve üyeleri arasındaki sınır aşırı bağlantısallığını güçlendirmeye katkısını takdir ettiklerini belirterek, "Dünyanın zorlu sınamalarla yüz yüze olduğu bir zamanda sürdürülebilir altyapıya ve pratik işbirliğine yatırımın sürdürülmesi, büyümeyi, direnci ve ortak refahı desteklemek için gerekli." diye konuştu.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2015 yılında kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 54 ülkeyi daha kabul ederek 111 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor.

AIIB, kuruluşundan bu yana 43 üye ülkedeki 400'den fazla projeye 79 milyar dolardan fazla kredi ve finansman sağladı.

Kaynak: AA
EkonomiFinansKatarDohaSon Dakika

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