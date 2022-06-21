Bakan Yanık: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

21.06.2022 10:28
Bakan Yanık: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin, aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden olduğunu belirterek, 'evde bakım yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 547 bin kişiye evde bakım yardımı yapıldığını belirten Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.


YORUMLAR
500
İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde kişisel bakım ve banyo hizmeti İhtiyaç sahibi vatandaşlara evde kişisel bakım ve banyo hizmeti Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı Bakan Dönmez'den 'havalı bakım' paylaşımı
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:46:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement