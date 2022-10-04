Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli

04.10.2022 11:44

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak ve çok sayıda aileyi ilgilendiren anaokulu destek ödemesinin bu ayın ikinci haftasında hesaplara yatacağını ifade ederek, "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" sözlerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık milyonlarca dar gelirli aileyi ilgilendiren anaokulu desteklerinden bahsederek, ödemelerden yararlanmanın şartını açıkladı.

"SADECE ÇOCUĞU OKULA KAYDETTİRMELERİ YETERLİ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilk kez uygulayacağı anaokulu/ana sınıfı desteği ile dar gelirli hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitim hayatı desteklenecek. AA Editör masasına katılarak konuya dair ayrıntıları paylaşan Yanık, "Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" dedi.

1 MİLYONA YAKIN ÇOCUK YARARLANACAK

İhtiyaç sahibi ailelere yapılan devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık 3 ay önce Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları bir araya gelerek sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol için anlaşmaya varmıştı. Yapılan bu anlaşma sonrası sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitimlerine destek verilmesine ve bu çocukların okul öncesi eğitimlerden ücretsiz yararlanmasına karar verildi. Destek ödemelerinden 1 milyona yakın çocuğun yararlanması bekleniyor. Proje, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
11:25 ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement