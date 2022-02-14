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Air India'nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi - Son Dakika

Air India'nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi

14.02.2022 15:19
Air India'nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi

Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India'nın Üst Yöneticiliği (CEO) görevine İlker Aycı'nın getirildiği bildirildi.

Hintli TATA Group tarafından 2022 başında özelleştirme yoluyla satın alınan Air India'nın Üst Yöneticiliği (CEO) görevine İlker Aycı'nın getirildiği bildirildi.

Air India'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl başında ayrılan İlker Aycı'nın görevine aynı sektörde, farklı bir dünya devi bünyesinde devam edeceği açıklandı.

154 yıllık geçmişiyle Hindistan'ın en köklü ve en büyük sanayi grubu ve dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Tata Group tarafından yapılan açıklamaya göre Aycı, bu yıl itibarıyla faaliyetlerine grup çatısı altında devam eden Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın CEO'su olarak atandı.

Aynı açıklamada, Aycı'nın 1 Nisan'dan itibaren Air India ile birlikte tüm iştiraklerinin başına geçeceği belirtildi.

1930'larda Tata ailesi tarafından Tata Airlines olarak kurulan ve 1950'lerde millileştirilen Air India, düşük maliyetli rekabeti yönetemediği için ekonomik anlamda son yıllarda zor dönemlerden geçiyordu.

Bu kapsamda bu yıl başında hava yolu şirketi, Tata Group tarafından filodaki 141 uçağı, daimi ve sözleşmeli 13 bin 500 çalışanı ve iştirakleriyle birlikte satın alındı. 70'i aşkın uluslararası ve 50 yurt içi destinasyona hizmet veren Air India'yı alan Tata Group, tüm hava yollarını da tek bir kuruluş altında toplamayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, "İlker Aycı, havacılık dünyasında bilgi birikimi ve vizyoner yönetim tarzıyla kendini kanıtlamış bir lider. Aycı'nın yönetiminde Tata Group bünyesindeki Air India için yeni bir dönem başlayacağından dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlker Aycı ise, "Köklü ve güçlü bir hava yoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve havacılık ekosistemi oluşturma misyonuyla hareket eden Tata Group'a katılmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Tata Group ve Air India'daki meslektaşlarıyla yakın çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğa da değinen Aycı, "Hindistan sıcaklığını, misafirperverliğini ve köklü kültürünü yansıtan Air India'nın bu güçlü mirasından faydalanarak, benzersiz ve üstün bir uçuş deneyimiyle onu dünyanın en iyi hava yollarından biri yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk Hava Yolları, Mehmet İlker Aycı, India, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Air India'nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi - Son Dakika Ekonomi


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