AirBaltic 350 milyon avro finansmanla ABD'de alacaklı koruması istedi - Son Dakika
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AirBaltic 350 milyon avro finansmanla ABD'de alacaklı koruması istedi

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Letonya'nın ulusal hava yolu şirketi AirBaltic, borçlarını yeniden yapılandırmak için ABD'de 11. Bölüm kapsamında iflas koruması başvurusu yaptı ve süreç için 350 milyon avroluk finansman taahhüdü sağladı. Şirket, uçuşların kesintisiz süreceğini ve biletlerin geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

Letonya'nın ulusal hava yolu şirketi AirBaltic, borç yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla ABD'de iflas koruması başvurusunda bulundu.

AirBaltic'ten yapılan açıklamada, borçların yeniden yapılandırılması için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında alacaklı koruması talebiyle resmi başvurunun yapıldığı belirtilerek, şirketin bu süreçte operasyonlarını sürdürebilmek için 350 milyon avroluk "süreç içi borçlanma" finansman taahhüdü sağladığı bildirildi.

Açıklamada, yasal sürecin yolcuları ve günlük ticari faaliyetleri etkilemeyeceği, tüm uçuşların planlandığı şekilde kesintisiz süreceği, bilet ile rezervasyonların geçerliliğini koruyacağı vurgulandı.

Bu arada, iflas koruması başvurusu kararı, şirketin 380 milyon avro değerindeki tahvillerin sahiplerinin alternatif bir ara finansman teklifini oylayacağ kritik toplantıdan bir gün önce geldi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki artış öncesinde de mali zorluk yaşayan hava yolunun, 2026-2027 dönemini finanse etmek için nakit girişine ihtiyaç duyduğu biliniyordu. Sürecin, Letonya'da yaklaşan parlamento seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi de dikkati çekti.

Hisselerinin yüzde 88,4'ü Letonya devletine ait olan AirBaltic'in yüzde 10 hissesi ise geçen yıl Alman hava yolu firması Lufthansa AG tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Letonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AirBaltic 350 milyon avro finansmanla ABD'de alacaklı koruması istedi - Son Dakika

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