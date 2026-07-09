AJet, 5 Yeni Airbus A321neo Uçağı Kiraladı

FİLOSUNU fabrika çıkışlı uçaklarla güçlendiren AJet, 5 yeni Airbus A321neo'yu filosuna katıyor. BOC Aviation ile imzalanan kiralama anlaşmasıyla fabrika çıkışlı 5 yeni Airbus A321neo, 2028 yılında AJet filosuna dahil olacak.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre dünyanın önde gelen operasyonel uçak kiralama şirketlerinden BOC Aviation ile 5 Airbus A321neo uçak için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Pratt & Whitney GTF motorlarıyla donatılmış 5 fabrika çıkışlı Airbus A321neo, 2028 yılı içerisinde AJet filosuna katılacak. Yakıt verimliliği, düşük emisyonu ve yüksek operasyonel performansıyla öne çıkan yeni nesil uçaklar, AJet'in büyüyen uçuş ağını güçlendirecek.

SARP: YENİ UÇAKLAR BÜYÜME YOLCULUĞUMUZA GÜÇ KATACAK

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp BOC Aviation ile imzalanan anlaşmayı değerlendirdi. Sarp, "Bu anlaşmayla, BOC Aviation ile iş birliğimizi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. AJet büyüme yolculuğunu sürdürürken filomuza katılacak yeni nesil A321neo uçakları, filomuzun modernizasyonu, uçuş ağımızın genişletilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkı sağlayacak. Bu anlaşma, uçuş ağımızı daha da genişletme ve misafirlerimize daha iyi bir seyahat deneyimi sunma kararlılığımızın önemli bir göstergesidir" dedi.

KENT: AJET'İN BAŞARISINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

BOC Aviation Ticari Genel Müdür Yardımcısı Paul Kent de anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kent, "Türk Hava Yolları Grubu ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliğimizi, grubun hızla büyüyen üyesi AJet'i de kapsayacak şekilde genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni nesil A321neo uçakları, AJet'in mevcut filosunu güçlendirerek Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ağını genişletme hedeflerine katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda da AJet'in başarısını desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.