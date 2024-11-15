AJet SunExpress'ten 9 Uçak Kiraladı

Ekonomi

AJet, SunExpress'ten 9 uçak kiraladığını duyurdu.

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, filosunda 85 uçağı bulanan şirket, SunExpress'ten 9 uçak daha kiraladı.

Kiralanan Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım'da devreye alınacak ve kış döneminde hizmet verecek.

Yurt içinde 41, yurt dışında 32 ülke ve 95 noktada uçuş ağı bulunan AJet, günlük ortalama 400 ila 450 arasında sefer düzenliyor.

31 Mart'ta "AJet" adı altında ilk uçuşunu yapan Türkiye'nin genç hava yolu firması, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 100'ün üzerine çıkarmayı planlıyor.