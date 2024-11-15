İKİ havayolu şirketi AJet, SunExpress ile uçak kiralaması konusunda yeni bir anlaşma yaptı. Anlaşma gereği SunExpress'ten 9 uçak kiralanarak filoya katılacak.
Filosunda 85 uçağı bulanan AJet, SunExpress'ten 9 uçak kiraladı. Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım'da devreye alınacak. Kiralanan 9 uçak, kış döneminde hizmet verecek. 32 ülkede 95 noktaya sefer yapan AJet, günlük 450 sefer düzenliyor.
Son Dakika › Ekonomi › AJet'ten SunExpress'e Uçak Kiralama Anlaşması - Son Dakika
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