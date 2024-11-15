AJet'ten SunExpress'e Uçak Kiralama Anlaşması

Ekonomi

İKİ havayolu şirketi AJet, SunExpress ile uçak kiralaması konusunda yeni bir anlaşma yaptı. Anlaşma gereği SunExpress'ten 9 uçak kiralanarak filoya katılacak.

Filosunda 85 uçağı bulanan AJet, SunExpress'ten 9 uçak kiraladı. Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım'da devreye alınacak. Kiralanan 9 uçak, kış döneminde hizmet verecek. 32 ülkede 95 noktaya sefer yapan AJet, günlük 450 sefer düzenliyor.