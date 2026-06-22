AK Parti'den Baskil'de Vatandaşla Buluşma - Son Dakika
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AK Parti'den Baskil'de Vatandaşla Buluşma

AK Parti\'den Baskil\'de Vatandaşla Buluşma
22.06.2026 14:18  Güncelleme: 14:20
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu öncülüğünde yaklaşık 100 kişilik AK kadro Baskil ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu öncülüğünde yaklaşık 100 kişilik AK kadro Baskil ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yeni saha çalışması kapsamında teşkilatın tüm kademeleri Baskil'de buluştu. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen programda yaklaşık 100 kişilik AK kadro ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Program, AK Parti'nin vatandaşla doğrudan temasını güçlendirmeyi hedefleyen yeni proje kapsamında gerçekleştirilen ilk ilçe buluşması oldu. Programa AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Genel Meclis Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik, 3 kademe ilçe başkanları, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Program kapsamında ilçe merkezi ve köylerde kapsamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Milletvekilleri ve teşkilat mensupları esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelirken, kadın kolları ekipleri de hane ziyaretleri yaparak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Gün boyu süren programda vatandaşlarla birebir temas kurularak hem teşkilat çalışmaları anlatıldı hem de ilçenin ihtiyaçları yerinde değerlendirildi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, programla ilgili yaptığı değerlendirmede teşkilat çalışmalarını vatandaşla iç içe sürdürmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Selmanoğlu, "Teşkilatlarımız tam kadro sahada ve vatandaşla diyaloğu en üst seviyeye çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programımızda belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve üç kademe başkanlarımızın katılımıyla vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ardından İl Danışma Meclisi Toplantımızı gerçekleştirerek çalışmalarımızı değerlendirdik ve yol haritamızı belirledik. Bugün de Baskil ilçemizdeyiz. Bu benim çok önemsediğim bir projeydi. Göreve geldiğimde mutlaka hayata geçirmek istediğim çalışmalardan biriydi. Bugün milletvekillerimiz, Elazığ Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız ve teşkilat mensuplarımız Baskil'in farklı bölgelerinde vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya geliyor. Haneler ziyaret ediliyor. Yaklaşık 100 kişilik bir AK kadro bugün sahada" dedi.

"AK Parti kurulduğu günden bu yana istişareye önem veren bir partidir"

Selmanoğlu, "Teşkilatlarımız arasındaki kaynaşmayı güçlendirmek, vatandaşlarımızla bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş tarafından ortaya konulan yol haritasını ilçelerimizde en iyi şekilde vatandaşlarımıza anlatmayı hedefliyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana istişareye önem veren bir partidir. Biz de bu anlayışı sahaya en iyi şekilde yansıtmaya gayret gösteriyoruz. İstişare ve uyum içerisinde bu ve benzeri çalışmaları artırarak sürdürecek, AK Parti'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Bu önemli projeye katkı sunan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, programlarımızda bizlere yakın ilgi gösteren Baskilli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, AK Parti, Ekonomi, Baskil, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den Baskil'de Vatandaşla Buluşma - Son Dakika

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