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AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin - Son Dakika

AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin

23.09.2021 11:09

AK Partili belediyeler fahiş kira artışları sebebiyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler için harekete geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar." ifadelerine yer verdi.

Özhaseki, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yurt ihtiyacıyla alakalı görüşmesinde çok tatmin edici cevaplar aldığını belirten Özhaseki, barınma sorunu yaşayan öğrenciler için güzel haberler verdi.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER OLARAK BİR KARAR ALDIK"

AK Partili belediyelerin öğrencilere yardımcı olacağını belirten Özhaseki, "Bütün şehirlerde hazırlıklarını yapmışlar, kayıtlarını yapıyorlar. Gelen öğrencilere yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ev sahipliğinde bir kusur gösterilmiyor. Zaten yurtların fiziki şartları da eskiye oranla çok daha güzel. Bu konuda eminiz. Ancak gittiği şehirde yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayanlar, öğrencilerimiz belki olabilir. Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Bugün içinde ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar." dedi.

"BÜTÜN AK PARTİLİ BELEDİYELER ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLACAK"

Her ilde kamu kurumlarının misafirhaneleri olduğuna dikkati çeken Özhaseki, AK belediyeler olarak öğrencilere gerekli destekleri de vereceklerini dile getirdi. Devlet yurtlarının beş yıldızlı otel konforunda olduğunu vurgulayan Özhaseki, yurt çıkmama ihtimaline karşılık AK Partili belediyelerin öğrencilerin müracaatlarını beklediğini ifade ederek, "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar. Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar." diye konuştu.

AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin

Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin - Son Dakika
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