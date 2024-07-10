AK Parti, en düşük emekli aylığında artış yapılması için toplantı yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti, en düşük emekli aylığında artış yapılması için toplantı yapacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi. Güler, ayrıca vergi düzenlemesi ve sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

10.07.2024 16:19
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

AK Parti, kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.

Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında düzenlenen toplantıda, temmuz ayı boyunca Meclis'te görüşülecek kanun teklifleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir çalışma yaptığını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında etki analizleriyle beraber değerlendirme yapacaklarını anlatan Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Seyyanen zam ya da en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten Güler, emeklilik sistemini belirleyenin ödenen prim miktarı, kaç yıl ödendiği ve yaş olduğunu vurguladı. Güler, "Arkadaşlar diyor ya 'AB ülkelerinde böyle bir asgari ücret, emekli maaşı yok.' Peki hangi AB ülkesinde 42 yaşında emekli var?" diye konuştu.

Vergi düzenlemesi gelecek

Vergi düzenlemesinin Meclis'e geleceğini bildiren Güler, "Asgari kurumlar vergisi açısından, biz almadığımız takdirde nitelikli küresel şirketlerin merkezinde olduğu ülke alıyor. Biz alacağız. Ama bu birçok maddeyi etkilediği için 14-15 maddeyle geliyor. Vergi adaletini sağlayacak, vergiyi tabana yayacak, biraz da sadeleştirecek bir düzenleme. Aşama aşama birkaç paketten söz edebiliriz." dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine AK Parti Grup Başkanı Güler, yurt dışı çıkış harcını makul bir seviyeye getireceklerini, asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.

Sahipsiz hayvanlara bütçe ayırmayan belediyeye müeyyide geliyor

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin Güler, "Sokaktan aldınız, bakımını, tedavisini yaptınız, kısırlaştırıp sokağa bıraktınız; böyle bir uygulamayı artık kaldırıyoruz." diye konuştu.

Sokakların tehlikeli olduğunu belirten Güler, "Nitelikli, yaşam kalitesi artırılmış barınaklara alınmalı. Barınaklarda rehabilite edilemeyen, bulaşıcı hastalığı olan, sahiplendirme imkanı olmayan hayvanların da ötenazi yoluyla hayatına son verilmesi; yaşam kalitesi olarak da barınakların kalitesinin artırılması..." ifadelerini kullandı.

Mevcut kanuna göre büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin binde 3'ünü, nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerin binde 5'ini bu alana ayırmak zorunda olduklarını hatırlatan Güler, "Ama yapmayanlar, başka yere harcayanlar, ihmal edenler var. Onunla ilgili bir denetim mekanizması ve müeyyide getireceğiz." bilgisini verdi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin 16-17 maddeden oluşabileceğini ve teklifi cuma günü Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildiren Güler, çalışmayı tamamlamalarının ardından muhalefetle yarın görüşebileceklerini açıkladı.

Meclis tatile girmeden kanun teklifinin yasalaşıp yasalaşmayacağına yönelik soruya Güler, "Yasalaşsın ve herkes işine baksın. Bu çok ciddi bir sorun haline geldi." yanıtını verdi.

Güler, sahipsiz hayvanları farklı yerlere taşıyan belediyelere, hayvan başına idari para cezası verileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mustafa Elitaş, Abdullah Güler, Vedat Işıkhan, Mehmet Şimşek, AK Parti, Çevre, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti, en düşük emekli aylığında artış yapılması için toplantı yapacak - Son Dakika

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