Konuyla ilgili Kütahya AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Mustafa Önsay, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanımız Arif Teke ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal, yapımına devam edilen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edip şantiye alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiler" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Musa Yılmaz, Altıntaş, Kütahya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Altıntaş Zafer OSB şantiye alanında inceleme - Son Dakika

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