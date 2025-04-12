AK Parti\'li Baybatur: "Çiftçilerimizin yaralarını saracağız"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Saruhanlı'da zirai dondan zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Manisa'da geçtiğimiz günlerde il genelinde etkili olan ve bir çok çiftçinin olumsuz etkilendiği don olayı sonrası AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman İl Müdürlü Metin Öztürk ve TARSİM ekipleriyle zirai don nedeniyle zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Murat Baybatur, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin konuyla hassasiyetle ilgilendiklerini ve yaraların sarılacağını söyledi.

Kentte yaşanan zirai don nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Baybatur, "Manisa'nın bir çok ilçesinde yaşanan don felaketinden dolayı kentimizde bulunan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zirai don felaketinden en çok etkilenen Saruhanlı ilçemizde, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürümüz, TARSİM Bölge Müdürümüz ve AK Parti İlçe Başkanımızla birlikte bağlardan incelemelerimiz yaptık. Devletimiz, hükümetimiz, TARSİM ve ilgili kurumlarımız çiftçi ve üreticilerimizin her zaman olduğu gibi yanındadır. Ekiplerimiz sahada hızlı bir şekilde zarar tespitlerini yapıyorlar. Bu yapılan tespitlerin hemen ardından, Tarım ve Orman Bakanlığımız, TARSİM ile bizler üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Çiftçilerimizin yaralarını sarmak, üzerindeki yükü almak adına hep birlikte el birliğiyle gayret edeceğiz. Kimse merak etmesin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimiz bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a ziyaretlerinde, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, Saruhanlı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Tunçel, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, mahalle muhtarları ve çiftçiler eşlik etti. - MANİSA