AK Parti'li Güneş 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesini önerdi - Son Dakika
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AK Parti'li Güneş 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesini önerdi

31.03.2022 21:22
AK Parti'li Güneş 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesini önerdi

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 3 Nisan tarihinin "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesi önerisinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 3 Nisan tarihinin "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesi önerisinde bulundu.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çelik üretiminin, 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan ve 1939 yılında Karabük'te işletmeye alınan demir çelik fabrikası ile başladığını anımsattı.

Kurulduğu yıllarda 150 bin ton kapasiteye sahip olan fabrikanın, yıllarca Türkiye'deki endüstriyel atılımlara öncülük ettiğinin altını çizen Güneş, "Karabük Demir Çelik Fabrikası, adını tarih kitaplarına 'Fabrika kuran fabrika' olarak yazdırmış, ülkemiz sanayisine ve yurdun dört bir yanına unutulmaz eserler kazandırmıştır." dedi.

Güneş, AK Parti iktidarında fabrikanın, 2 milyar dolar yatırım ile birçok ünitesinin yenilendiğini, üretim seviyesinin ise 2,5 milyon tona ulaştığını söyledi.

Fabrikanın 2021 yılı itibarıyla 3,85 milyar lira net kar açıkladığını vurgulayan Güneş, "Büyüme ve gelişim süreci, bugün de yeni yatırımlarla devam etmektedir. Ama her şeyden önemlisi Kardemir, ülkemiz sanayisi için büyük önem taşıyan yüksek teknolojili ürünlere yönelmiştir. Ülkemizde 72 metre boyunda ray üreten tek kuruluş Kardemir'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile kurulumuna başlanan ray üretim tesislerinde üretilen raylarla ülkemiz yeniden demir ağlarla örülme yoluna girmiştir." dedi.

Güneş, Türkiye'nin çelik üretiminde dünyada 7'nci, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını, ülkenin gelişiminde Karabüklünün emek ve alın terinin bulunduğunu ifade etti.

3 Nisan tarihinin, sadece Karabük Demir Çelik Fabrikasının kuruluş günü değil, Türk sanayisinin temelinin atıldığı gün olduğunun altını çizen Güneş, 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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AK Parti, Karabük, Nisan, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Güneş 3 Nisan'ın 'Sanayi Günü' olarak ilan edilmesini önerdi - Son Dakika


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