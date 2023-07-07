AK Parti Milletvekili Nilgün Ök, deprem bölgesindeki araçların MTV'den muaf olduğunu açıkladı

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Deprem bölgesindeki tüm araçlar MTV'den muaf." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Teklifin birinci maddesi üzerine söz alan teklif sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, madde ile depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için bir defa olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) getirdiklerini söyledi.

Ödemeye ilişkin de bilgi veren Ök, "Bunu da MTV'de olduğu gibi iki farklı şekilde ödeyebilecekler. Bu kanun yayınladığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, yani Ağustos ayı oluyor. İkinci taksiti de Kasım ayı içerisinde ödeyebilecekler. Yeni araç alındığında ise normal MTV ve ek MTV'yi ödemiş olacaklar." sözlerini sarf etti.

Daha önce getirdikleri düzenleme ile deprem bölgesindeki araçların MTV'sini daha önce sildiklerini anımsatan Ök, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki tüm o araçlar MTV'den muaf. Diyelim ki kendisi deprem bölgesinde yaşamıyor ama deprem bölgesinde ağır hasar görmüş evi olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız da MTV'den muafiyet yaşayacaklar. ya da diyelim deprem bölgesinde değil ama deprem bölgesinde birinci derece kan bağı yakınını kaybetmişler, onlar da MTV'den muaf olacaklar."

Ök, MTV'den 30 milyar liralık bir ek gelirin söz konusu olacağını vurguladı.

Kanun teklifinin 5. maddesiyle 2023 yılı içinde borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik bir düzenlemeye gittiklerini belirten Ök, "Kümülatif net borç kullanım tutarı Haziran 2023 tarihi itibarıyla 424,6 milyar liradır. Bizim artırıyor olmamız demek, 3 katına kadar yetki verdiğimizde bunun hepsini kullanacağız anlamına gelmez." dedi.

"Ülkede zenginleşen kesimler var"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MTV'ye yönelik maddenin deprem için yapıldığının söylendiğini ancak kanun teklifinin 5 ay sonra geldiğini söyledi.

Türkiye'de zenginleşen kesimler olduğunu ve bu kesimlere dokunulmadığını öne süren Ağbaba, "Ülkede zenginleşen kesimler var. Ülkede haksız kazançla büyüyen firmalar var. Siz bunlara dokunmuyorsunuz, vergiyi fakir fukaranın üzerine yüklüyorsunuz. Dolar üzerinden geçiş garantisi verilen firmalar var. Dolar bazında garanti verdiğiniz firmalara el atsanız sorun çözülecek ama siz 1990 model pikabının arkasında çorap satan esnafa dokunuyorsunuz." diye konuştu.

"Depremler sonrası hükümet var gücüyle çalışarak yaraları sardı"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hükümetin var gücüyle çalışarak, yaraları sarmaya çalıştığını söyledi.

Olağanüstü durumların önceden tahmin edilemediğini ifade eden Güneş, kanun teklifindeki önemli konulardan birinin de depremzedelerin mağduriyetini gidermek olduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarının bütçe yapma konusunda oldukça maharetli olduğunu söyleyen Güneş, "Devlet gelirlerini arttırmak için ortaya çıkan olağanüstü durumları karşılamak için mutlaka ek vergiler koymak zorunda." dedi.

Enflasyonun kimsenin istemediği bir durum olduğunu belirten Güneş, "Hükümetimiz enflasyon olmasına rağmen çalışanlarını enflasyona ezdirmemek için elinden gelen gayreti göstermiştir." ifadesini kullandı.

Komisyonda, teklifin maddeleri üzerine görüşmeler devam ediyor.