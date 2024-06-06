AK Parti Milletvekilleri Devrekani Belediyesi Yatırımlarını İnceledi

Ekonomi

AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Devrekani Belediyesi tarafından yapılan yatırımları inceledi.

AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Devrekani ilçesini ziyaret etti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altkukılaç'ı makamında ziyaret eden Uluay ve Ekmekçi, yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Uluay ve Ekmekci, daha sonra çalışmaların devam ettiği projeleri yerinde inceledi. Altıkulaç, projelerin ilçeye kazandırılması için desteklerini esirgemeyen milletvekillerine teşekkür etti.

Yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Başkan Altıkulaç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne ilçemizin önceliklerini belirleyip Devrekanimize vermiş olduğumuz sözleri, hükümetimizin ve siyasi büyüklerimizin de desteğini alarak bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemizde tamamlanan ve devam eden projelerimizden bahsetmek isterim. Çalışmaları tamamlanan güneş enerji santrali (GES) projesi, 5 milyon 744 bin 500,71 TL bedelle 6 Nisan 2023 tarihinde ihale edildi. 26 Nisan 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş, 19 Şubat 2024 tarihinde geçici kabulü yapılıp, 19 Nisan'dan itibaren faaliyete geçmiştir. Bir diğer projemiz de su arıtma tesisi projesi. 22 milyon 975 bin 227,34 TL bedelle 24 Ağustos 2022 tarihinde ihale edildi. 28 Eylül 2022 tarihinde sözleşmesi imzalanan iş, 6 Kasım 2023 tarihinde kabulü yapılıp bu tarihten itibaren faaliyete geçmiştir" dedi.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile ilgili de bilgi veren Altıkulaç, "268 milyon 790 bin TL bedelle 20 Eylül 2023 tarihinde ihale edildi ve 24 Ekim 2023 tarihinde sözleşmesi imzalandı. Projenin altyapı uygulama inşaatında halen yol ve parsel kazıları ve yağmursuyu şebeke inşaatı devam etmektedir. Planlanan yol ve parsel kazı dolgu imalatında yüzde 30 kısım tamamlanmıştır" diye konuştu.

Diğer projelerin de hızla devam ettiğini kaydeden Altıkulaç, "Devrekani Kapalı Pazar Yeri Projesi 1 milyon 445 bin 929,35 dolar bedelle 29 Eylül 2023 tarihinde ihale edildi. 23 Kasım 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Atölyede öçelik imalatı ile birlikte yüzde 70'i bitmiştir. Devrekani Kapalı Yüzme Havuzu Projesi ise 73 milyon 465 bin TL bedelle 4 Ocak 2023 tarihinde toplamda yedi ilçeyi kapsayan şekilde paket ihale olarak ihale edildi. 7 Şubat 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan projeni şu aşamada yüze 85'i tamamlanmıştır. Bu kapsamda, ilçemizi ziyaret ederek projelerimizi yerinde inceleme nezaketini gösteren ve bu projelerin hayata geçmesinde her zaman olduğu gibi ilçemizin en büyük destekçileri olan AK Parti milletvekillerimiz Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci'ye ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU