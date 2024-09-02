AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, TİSAŞ Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, TİSAŞ Fabrikasını Ziyaret Etti

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, TİSAŞ Fabrikasını Ziyaret Etti

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) fabrikasını ziyaret ederek yerli savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı. TİSAŞ'ın üretim kapasitesi ve istihdam sağladığı Trabzonlular hakkında bilgi verildi.

02.09.2024 13:08
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AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) fabrikasını ziyaret ederek yerli savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Hacıoğlu, Vehbi Koç'un ziyareti boyunca üretimle alakalı detaylı teknik anlatımlarda bulunurken Koç, "Savunma sanayi alanındaki gelişmelere öncülük eden şehrimiz insanı, dünya ile de rekabet edebilecek kapasiteye sahip" dedi.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, fabrikanın 400'den fazla Trabzonlu'ya istihdam sağladığını belirterek 30 yıllık geçmişiyle sektörde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Milletvekili Vehbi Koç'un ziyaretinden büyük gurur duyduğunu ifade eden Alemdaroğlu, TİSAŞ'ın yenilikçi ürünleriyle öncü firmalardan biri olduğunu ve piyasaya sunulan yeni ürünlerin dünyada sınırlı firmalar tarafından üretildiğini hatırlattı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, TİSAŞ Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, TİSAŞ Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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